Rogán Antal elveheti Lázár Jánostól a Fradit eddig szponzoráló céget?

Lázár János minisztériuma helyett a jövőben Rogán Antal tárcája alá tartozna az állami Mahart-Passnave Személyhajózási Kft., amely körül kisebb politikai botrány tört ki januárban, amiért a cég megvonta a korábbi szponzorációs támogatást a Ferencváros női kézilabda-csapatától – derül ki egy kormányzati rendelettervezetből, amit a hvg.hu idéz.

Mit mond erre Lázár János? Fotó: Facebook/Lázár János

Januárban kiderült, hogy Lázár János nem csak a Fradi szponzorációját szüntette meg, hanem minden ilyen szerződést felmondatott, illetve megtiltotta új támogatási együttműködések megkötését. Később az is kiderült, hogy az elmúlt 9 évben 176,5 millió forintos szponzorációs támogatással segítette az FTC kézilabdásait a Mahart PassNave. Majd az is, hogy Kubatov csak fenyegetett, február végéig nem indult per a támogatás szerinte “jogellenes” leállítása miatt.

A portál azt írta, hogy a kormány honlapjára pénteken felkerült egy nemzetgazdasági miniszteri rendelettervezet. Eszerint a Mahart-Passnave tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. lesz, ezt viszont a Rogán Antal vezette tárca felügyeli.