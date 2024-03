Semjén Zsoltot ősi ösztön hajtja - többet akar

Nem lehetséges természetgazdálkodás vadászat nélkül, sem az agrárium, sem az erdészet, sem a természetvédelem tekintetében - érvelt Semjén Zsolt az MTI jelentése szerint. Az ember nem lehetne a természet nélkül, de „filozófiai értelemben” a természet az emberre irányul. Ezért a természetet hasznosítani kell az ember javára - tette hozzá.

Semjén Zsolt világossá tette: ősi hagyományunkat fojtatja - itt éppen Svédországban.

Fotó: archív

A világ legmagasabb szintű vadászati kultúrája

A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett arra, hogy a magyar vadászati kultúránkat Ázsiából hoztuk és Közép-Európában, a Habsburg Birodalomban vált a világ legmagasabb szintű vadászati kultúrájává, így „nekünk, magyaroknak ez a kelet-nyugati örökség hungarikum, olyan sajátos érték, aminek megőrzése feladatunk és küldetésünk”. A múzeum létrehozásával kapcsolatban felidézte: nem volt kérdéses, hogy az gróf Széchenyi Zsigmond, a legnagyobb magyar vadászíró nevét fogja viselni. A hatvani múzeummal a magyar vadászati kultúra olyan szentélye jött létre, amely két dolgot is be tud mutatni: egyfelől a világrekord trófeákon keresztül a magyar vadgazdálkodás minőségét, másfelől pedig vadászati kultúránkat.

Legyen minden városban, sőt minden faluban!

Semjén Zsolt szólt arról is, hogy a hatvani múzeum a zászlóshajó, de a cél, hogy legyenek regionális vadászati múzeumok minden városban, sőt minél több faluban is legyen legalább egy vadászszoba, ami bemutatja a helyi faunát - mondta. Kitért arra is, hogy a hatvani múzeum a vadászokban tudatosítja a magyar vadgazdálkodás és vadászati kultúra értékeit, a nem vadászok számára pedig segít belátni a vadgazdálkodás és a vadászat szükségességét és bemutatja vadászati kultúránk nagyszerűségét, érzékelteti, megsejteti, hogy mit jelent vadásznak lenni.

Szabó Zsolt (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője egyebek mellett arról beszélt, hogy a gyerekek figyelmét fel kell hívni a kultúrának erre a szegmensére, meg kell mutatni, hogy a természetben való kintlét sokkal több örömet jelent, mint akármilyen technika világa - tette hozzá.

Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára azt hangsúlyozta, hogy a vadászkamara számára rendkívül fontos a fiatal nemzedékkel való élő és közvetlen kapcsolat kialakítása és fenntartása. Mint elmondta az OMVK az elmúlt hat évben mintegy másfél milliárd forint forrást fordított vármegyei ifjúsági központok, bemutatóterek kialakítására, gyermekeknek szóló programok, táborok szervezésére, ifjúsági kiadvány szerkesztésére és ingyenes kiadására. A vadászkamara mintegy 50 ezer gyerekhez jut el évente - tette hozzá.

Az ünnepi eseményen mutatták be a Mestervonás című dokumentumfilmet, amely a múzeum elmúlt évtizedének jelentős eseményeit foglalja össze. A jubileumi rendezvény zárásaként pedig emlékplaketteket és emléklapokat adtak át. A hatvani Grassalkovich-kastély épületében három szinten természettudományos, vadászati, halászati, horgászati és kultúrtörténeti témájú, interaktív, multimédiás állandó kiállítások látogathatók - olvasható az intézmény honlapján.