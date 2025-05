Státuszszimbólum lett a horrorplüss: milliós üzlet Labubu

Néhány év alatt szédületes karriert futott be egy bizarr kinézetű plüssbaba, ami ijesztő fogsorával, groteszk vigyorával és hegyes füleivel leginkább kis szörnyre hasonlít. A moncsicsi 21. századi kistestvéréért, Labubuért megőrülnek a fiatal lányok, és ami még meglepőbb, a felnőtt nők is. Olyannyira, hogy az online megjelenő új kollekciós darabokat percek alatt szétkapkodják, a figurát árusító boltok előtt pedig rendre kordont kell állítani a vásárlók rohama miatt.

Mi az a Labubu?

A karaktert a hongkongi születésű, Belgiumban élő művész, Kasing Lung álmodta meg 2015-ben. Eredetileg a gyerekkönyvekbe tervezett – skandináv mitológia ihlette – Monsters, vagyis Szörnyek figuracsoport egyik tagja – írta eredetéről a Tatler Asia. Lung 2019-ben kizárólagos licencszerződést írt alá a hongkongi tőzsdén jegyzett kínai Pop Mart játékgyártó vállalattal, így a mesefigura életre kelt. A távol-keleti animekultúra egyik legújabb üstököse lett belőle, amit különböző méretben, színben és formában árulnak a kulcstartótól kezdve a vinylarcú, puha változatig.

A Pop Mart tudta, hogy mivel kaszálhat nagyot, és a Labubu esetében is bejött a korábban bevált koncepció és értékesítési stratégia. Amint arról a Financial Times beszámolt, a vállalat tehetős fiatalokat megcélzó, gyűjtögethető dizájnerjátékaival vált ismertté, amelyeket saját csapata tervez, fejleszt és kizárólag a vállalat oldalán vagy boltjaiban értékesít. Termékei közül különösen népszerűek a vakdobozos játékok: a Labububól is van vakdobozos változat, ami azt jelenti, hogy a vásárlók nem tudják előre, milyen színű és stílusú figurát kapnak a pénzükért egészen addig, amíg a csomagolást el nem távolítják.

Ronda, drága, mégis sokan odavannak érte

Fotó: Depositphotos

Költséges hobbi az elszánt rajongóknak

A Labubu nem olcsó: a legutóbbi, április végi kollekció darabjai például 27,99 dollárba kerültek, vagyis körülbelül 10 ezer forintba. Ami egy figura vásárlása esetén még nem tűnik irreálisnak, de mivel a gyártó leginkább azokra a fogyasztókra épít, akik megszállottan gyűjtögetik ezeket, egyetlen vásárlás összege ennek akár öt-hatszorosa is lehet. A hat darabos áprilisi kollekció például közel 168 dollárba (nagyjából hatvanezer forintba) került. Az időről időre piacra dobott tematikus kollekciókon kívül viszont vannak egyéb állandó és kollaborációs darabok is: a Pop Mart kanadai oldalán található olyan plüss is, ami ugyan jelenleg nincs készleten, de ha kapható, 1689 kanadai dollárba (több mint 430 ezer forintba) kerül.

Az aranytojást tojó tyúkot is táplálni kell

A Labubu a Pop Mart legkelendőbb szellemi tulajdona. A vállalat éves jelentése szerint a Monsters IP, amelybe a Labubu is beletartozik, 2024-ben 3 milliárd jüan (közel 146 milliárd forint) bevételt termelt. A Monsters IP-hez kapcsolódó bevételek egy év alatt 726 százalékkal növekedtek – olvasható a Time témával foglalkozó cikkében.

A világszerte 530 üzletet működtető Pop Mart részvényei tavaly közel 370 százalékkal emelkedtek, a vállalat összbevétele pedig 1,8 milliárd dollár (közel 640 milliárd forint) volt.

A Labubu körüli felhajtást és a kereslet növekedését jól mutatja, hogy a viszonteladók már az új kollekció piacra dobásának napján az eredeti ár többszöröséért kezdi árulni azokat más oldalakon, például az eBayen.

Ki ad ennyi pénzt egy furcsa kinézetű plüssért?

Meglepően sokan hajlandóak költeni rá, a Labubu ugyanis mára egyfajta státuszszimbólummá vált. Akadnak, akik táskadíszként hordják és még a legdrágább luxusridikülökre is lazán felcsatolják, míg mások megszállottan gyarapítják gyűjteményüket, és a figurákat naponta öltöztetik, gondozzák. A plüssök öltöztetésére egyébként külön piac létesült, ahol a ruháktól a kiegészítőkig gyakorlatilag minden kapható.

A sikerhez minden bizonnyal hozzájárul a közösségi média platformokon – elsősorban a YouTube-on és TikTokon – zajló hírverés: a feltöltött bontogatós és haul videók, ahol a felhasználók nem csak zsákmányukkal büszkélkednek, de a beszerzésükkel kapcsolatos információkat is megosztják másokkal. Az eredeti figurákkal együtt viszont, ahogy az már lenni szokott, a hamisítványok is megjelentek a piacon. A Lafufuknak nevezett másolatok ára töredéke az eredetinek, kivitelezésük és dizájnjuk pedig jóval egyszerűbb.

Kapcsolódó cikk Kína ott igyekszik belerúgni Trumpba, ahol igazán fájhat A kínai filmipar is beinthet Trumpnak.

De nem csak a Labubu tett szert rövid idő alatt meglepően nagy népszerűségre. Évek óta kelendőek a Ty amerikai multinacionális vállalat apró méretű Beanie Babies plüssei és a puha állatfigurás Squishmallows párnák is. Iparági előrejelzések szerint a kínai dizájnerjáték-piac forgalma 2026-ra meghaladhatja a 15 milliárd dollárt, ami több mint 1500 százalékos növekedést jelentene.