Sziget Fesztivál: Senki ne próbáljon meg a Dunán besétálni!

TikTok-videókban terjed, hogy a Sziget Fesztivál leendő területére gyalog is át lehet jutni a Dunán, a szervezők azonban óva intenek ettől – írja a Pénzcentrum. A szervezők a lappal azt közölték: senkinek nem javasolják, hogy a Dunán keresztül próbáljon bejutni a fesztivál területére, még akkor sem, ha a közösségi médiában látott felvételek alapján ez egyszerűnek vagy veszélytelennek tűnik. Az átkelés ugyanis komoly baleseti és életveszélyes kockázatot jelenthet: alacsony vízállásnál előbukkanhatnak homokpadok és gázlók, de a meder alja egyenetlen, iszapos, csúszós, és helyenként hirtelen mélyülő lehet.

A Hajógyári-sziget érintett partszakaszát fokozottan ellenőrzik a szervezők a fesztivál ideje alatt.

A Duna vízállása Budapestnél vasárnap este érte el eddigi mélypontját 9 centiméterrel. Ez azonban egy relatív, közel 200 éve meghatározott ponthoz méri a víz magasságát, tehát nem azt jelenti, hogy bokáig érő víz van a folyóban. Kedd estére minimálisan emelkedett a vízszint, jelenleg 16 centiméteren áll. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint hétvégén – még a fesztivál előtt – két nap alatt 25 centimétert emelkedhet a Duna vízállása Budapestnél.

A Sziget Fesztivált augusztus 9. és 15. között tartják a budapesti Hajógyári-szigeten. A hivatalos hirdetésekben augusztus 11-15-ig tartó fesztivál idén kiegészül egy 0. és egy -1. nappal is. A fesztivál tehát vasárnap kezdődik az idén 80 éves Bródy János életmű-koncertjével.