Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Szoboszlai Dominik értéke elérte a bűvös számot

Az angol bajnok Liverpool magyar futballistájának értéke százmillió euróra ugrott.

A mértékadó transfermarkt oldal hétfőn frissítette listáját, a magyar válogatott kapitánya pedig hatalmasat javított: 15 millió euró plusszal belépett a háromszámjegyűek klubjába, amelynek mindössze 20 labdarúgó a tagja – írja az MTI.

A 25 éves magyar középpályás a Liverpool második legértékesebb játékosa, csak Florian Wirtz előzi meg (110 millió) a rangsorban, a Premier League-ben futballozók között pedig a hetedik helyet foglalja el.

Válogatott csapattársa, Kerkez Milos értéke nem változott, továbbra is 40 millió euróra becsülik, a Galatasarayban futballozó Sallai Roland és a Bournemouth-hoz került Tóth Alex értéke pedig egyaránt 12 millió euróra ugrott.

Intimitás

Mit csinál a luxusszakértő, az intimitáskoordinátor és a gasztrotanácsadó? Új szakmák születőben

Harminc évvel ezelőtti irigyelt szakmák tűnnek el, vagy vesztik el vonzerejüket, miközben naponta újak tűnnek fel. Volt, amikor butikosnak vagy kötő kisiparosnak lenni óriási kiváltság volt Magyarországon, a kamionsofőröket meg mindenki irigyelte, mert utazhattak külföldre. De melyek ma a slágerszakmák?

filmforgatás

Filmforgatások: nemcsak a sztárt, a technikát is védik

A filmforgatás hirtelen leállása súlyos károkat okozhat, ezért a forgatás során használt technikát is biztosítják. Szakértőt kérdeztünk ennek a kulisszatitkairól.

Meghalt Maurer Dóra

A neves művész 88 éves volt.

Mi köze van Monica Lewinsky-nak a kínai pornókazettához?

Folytatódik a Netflix-Warner-Paramount saga.

BIDF

Rekordot döntött a budapesti dokumentumfilm fesztivál, megvannak a nyertesek

Még soha nem voltak ilyen sokan kíváncsiak a fesztiválon vetített alkotásokra.  

Voith Ági

Meghalt Voith Ági

A Jászai Mari-díjas színésznő korábban a József Attila Színházban, a Thalia, az Arizona és a Csikí Gergely színházban is játszott.

Villa Esterházy

Alkotóházként született újjá Esterházy Péter egykori otthona

A magyar kultúra napján, csütörtökön adták át Esterházy Péter felújított rómaifürdői otthonát, amely a jövőben irodalmi alkotóházként működik.

Dragon Crew-11

Visszatért a Földre négy űrhajósával a SpaceX kapszula a rejtélyes megbetegedés miatt

A négyfős legénységet szállító SpaceX kapszula, amely a Föld körüli pályáról vészhelyzet miatt tért vissza, szerda kora reggel biztonságosan landolt a Csendes-óceánon Kalifornia partjainál. A visszatérést az egyik űrhajóst sújtó, egyelőre nem nyilvánosságra hozott, de súlyos egészségügyi állapot tette szükségessé.

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Hosszan tartó betegség után pénteken elhunyt az ismert szakember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke.

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA kedden.

