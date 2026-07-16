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„Teljes nonszensz” – Megszólalt az Operettszínház ügyéről Ókovács Szilveszter

mfor.hu

Librettókért nemhogy százmilliókat, de tízmilliót elkérni is képtelenség.

Az Opera főigazgatója szerint náluk elképzelhetetlenek lennének azok az összegek, amelyeket állítólag Orbán János Dénesnek kifizettek különböző alkotói munkákért. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója Facebookján reagált a Budapesti Operettszínház és Orbán János Dénes körül kialakult ügyre - reakcióját a 24.hu írta meg. 

Librettókért nemhogy százmilliókat, de tízmilliót elkérni is képtelenség. Nálunk, az Operában egész biztosan. De szerintem más magyar színházakban is. Teljes nonszensz. Remélem – fogalmazott Ókovács, aki bejegyzésében azt is írta, hogy bízik benne, hogy az Operettszínház  túljut a kialakult válságon, ugyanakkor szerinte fontos tisztázni, pontosan milyen összegek és milyen indoklással szerepelnek az ügyben.

A főigazgató azt írta, szeretné hinni, hogy az ügy hátterében egyetlen ember „féktelen pénzéhsége”, egy félrecsúszott tehetséggondozó program vagy sajtóbeli félreértések állnak, és/vagy hogy ezek az állítások jogerősen cáfolhatók. Azt is kiemelte, hogy az Operaházban a hasonló gyakorlat teljességgel elképzelhetetlen. 

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