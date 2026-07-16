„Teljes nonszensz” – Megszólalt az Operettszínház ügyéről Ókovács Szilveszter

Az Opera főigazgatója szerint náluk elképzelhetetlenek lennének azok az összegek, amelyeket állítólag Orbán János Dénesnek kifizettek különböző alkotói munkákért. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója Facebookján reagált a Budapesti Operettszínház és Orbán János Dénes körül kialakult ügyre - reakcióját a 24.hu írta meg.

Librettókért nemhogy százmilliókat, de tízmilliót elkérni is képtelenség. Nálunk, az Operában egész biztosan. De szerintem más magyar színházakban is. Teljes nonszensz. Remélem – fogalmazott Ókovács, aki bejegyzésében azt is írta, hogy bízik benne, hogy az Operettszínház túljut a kialakult válságon, ugyanakkor szerinte fontos tisztázni, pontosan milyen összegek és milyen indoklással szerepelnek az ügyben.

A főigazgató azt írta, szeretné hinni, hogy az ügy hátterében egyetlen ember „féktelen pénzéhsége”, egy félrecsúszott tehetséggondozó program vagy sajtóbeli félreértések állnak, és/vagy hogy ezek az állítások jogerősen cáfolhatók. Azt is kiemelte, hogy az Operaházban a hasonló gyakorlat teljességgel elképzelhetetlen.