Pánik a filmiparban: az új „üstökös” felvillantotta a legrosszabb forgatókönyvet

Amióta a mesterséges intelligencia (MI) használata a filmiparban is egyre általánosabb, úgy erősödik a szakmájuk jövőjét és állásukat féltő színészek hangja Hollywoodban. A közelmúltban több A-listás amerikai színész is kifakadt egy MI által generált „színésznő”, a barna hajzuhatagával, tökéletes mosolyával, emberi gesztusaival és mozdulataival megtévesztően élethű Tilly Norwood ellen. Pontosabban az őt megalkotó holland cég azon kijelentése ellen, miszerint Norwood máris tárgyalásokat folytat a jövőjéről egyes tehetségkutató ügynökségekkel.

Amint arról a BBC is beszámolt, több híres és befolyásos színésznő, így az Ördög Pradát visel című filmmel befutott Emily Blunt valamint Whoopi Goldberg is kifejtette véleményét az MI alkotta „pályatársakról”. Blunt a Variety egyik podcastjában úgy fogalmazott: az alkotás ijesztő. Egyben arra kérte az ügynökségeket, hogy ne vegyék el a színészektől az emberi kapcsolatok kialakításának lehetőségét azzal, hogy MI generálta karakterekben gondolkodnak, amikor castingolnak.

Whoopi Goldberg ennél racionálisabban közelítette meg a kérdést. A The View című beszélgetős műsorban elmondta: a közönség pontosan látja a különbséget a hús-vér színészek és a mesterségesen generált előadók teljesítménye között, így azok véleménye szerint nem fogják elszipkázni a színészek munkáját.

„Nem igazi színész, csak egy számítógépes program által generált karakter. Amit a profi előadóművészek munkájára képeztek ki” – ezt már a Televíziós és Rádiós Művészek Amerikai Szövetsége (SAG-AFTRA) írta a Norwood-jelenségre reagáló közleményében. Az amerikai szakszervezet szerint az emberi tapasztalatokat és igazi érzelmeket nélkülöző, számítógéppel létrehozott tartalmak és karakterek nem érdeklik a közönséget. Viszont újabb problémát generálnak a sztrájkok által gyakran sújtott hollywoodi filmiparban: veszélyeztetik az előadóművészek megélhetését, és leértékelik az emberi művészetet.

Fotó: Pexels

Ki alkotta meg Tilly Norwoodot?

Norwood a közösségi médiában villámgyorsan körbefutó fotók és videók alapján tökéletesen hozza a kedves, aranyos szomszédlány karakterét, aki mindenki szívébe pillanatok alatt belopja magát. És aki nem csak kifogástalanul kommunikál, de a technológiának köszönhetően emberi megnyilvánulásokra és érzelemkifejezésre – például sírásra – is képes.

Megalkotója, Eline Van der Velden holland színésznő és humorista Instagram-oldalán reagált a Norwoodot illető kritikákra. Azt írta: mindössze egy kreatív alkotásról van szó, ami nem helyettesít egyetlen emberi lényt sem. Ezért nem a színészekhez, az emberekhez mérten kell megítélni, hanem saját műfajában.

„Tilly megalkotása a képzelet és mesterségbeli tudás találkozásából fakadt, és nem igazán különbözött egy szerep megírásától vagy egy előadás létrehozásától” – idézte a BBC Van der Veldent.

Ebben a videóban szerepel maga Tilly Wood – a Particle6 a jelenetben humorosan igyekszik megközelíteni az AI és a színészet kapcsolatát:

A képzelet és a technológia szerelemgyereke

Tény, hogy Tilly Norwood megkérdőjelezhetetlenül beírta magát a köztudatba, és persze a filmtörténet MI-fejezetébe, ugyanis már Wikipédia-szócikk is született róla. Ebből egyebek mellett az is kiderül, hogy a holland színésznőből lett producer, Eline Van der Velden Particle6 nevű produkciós cége, pontosabban annak mesterséges intelligenciát kutató és fejlesztő részlege alkotta meg.

Annak, aki egy kicsit behatóbban szeretne megismerkedni Tilly képességeivel, érdekes információ lehet, hogy a közösségi médiás tartalmakon és promóciókon kívül szerepelt egy mesterséges intelligencia által generált vígjátékszkeccsben, a YouTube-ra is feltöltött AI Comissioner-ben.

A Norwood elleni ellenérzést viszont igazából az alapozta meg, amikor 2025 nyarán Van der Velden kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott „színésznő” lehet az álomgyárban a következő Scarlett Johansson vagy Natalie Portman. Mint mondta: alkalmazása kilencven százalékkal csökkenthetné a filmek gyártási költségeit.

Van der Velden ezzel érzékeny pontra tapintott: a 2023-as SAG-AFTRA-sztrájk során ugyanis sarkalatos kérdés volt a mesterséges intelligencia filmiparban való térnyerése, illetve az ehhez kapcsolódó szakmai aggodalmak. A 160 ezer televíziós és filmest képviselő szakszervezet tiltakozott a hollywoodi stúdiók javaslata ellen, miszerint a jövőben érdemes lenne a filmek háttérszereplőit MI segítségével szkennelni - a munkáért pedig egynapi bért fizetnének nekik. Miközben alakjuk egy adatbázisba bekerülve – a szkennelés tulajdonjogával rendelkező cégek számára – bármilyen későbbi projekt során felhasználható lenne egyéb bérezés vagy kompenzáció nélkül.

Amint arról korábban írtunk, a 2025-ös Oscar-mezőny összeállítása előtt szakmai körökben komoly vitát generált a kérdés, hogy etikus-e olyan filmeket juttatni az Oscar-díjra jelölt alkotások közé, amelyek elkészítéséhez MI segítségét vették igénybe. A tavalyi mezőnyben két ilyen alkotás is helyet kapott: az Adrian Brody főszereplésével készült amerikai-brit-magyar koprodukció, A brutalista (ami végül három jelölést váltott Oscar-díjra), és az egyetlen szoborral elismert spanyol nyelvű zenés bűnügyi vígjáték, az Emilia Pérez. Előbbinél a készítők feltüntették, hogy pontosan mihez vették igénybe a mesterséges intelligenciát: ennek segítségével javítottak a magyar karaktert alakító, magyarul is beszélő Brody akcentusán.

Mesterséges intelligencia vs. a hagyományos út

A Techinasia témával foglalkozó írásában konkrét példák alapján összevetette, hogy nagyságrendileg mennyivel lehetnek olcsóbbak a kizárólag MI segítségével gyártott videók a hagyományos módon és technológiával készülő képsoroknál. Ebből az derül ki, hogy előbbiek másodpercenként nagyjából 0,15 dollárból (aktuális árfolyamon körülbelül 50 forintból) kihozhatók, míg az olyan A-listás színészekkel és többezer fős stábbal készülő hollywoodi szuperprodukciók, mint például a Bosszúállók: Végjáték, másodpercenként 32 ezer dollár (aktuális árfolyamon 10,5 millió forint) is lehet a gyártási költsége.

Az átlagos képi világú, művészi igényességű és technikai színvonalú videókat vagy filmeket persze semmilyen szempontból nem érdemes összehasonlítani a szuperprodukciókkal – eleve más céllal és büdzsével készülnek –, de a költségvetés MI használatával történő csökkentése a jövőben egyre vonzóbb lehetőség lehet a filmgyártók számára.

Nagy dobás lehet egy új animációs film

Az OpenAI mesterséges intelligencia eszközeivel most készülő Critterz animációs film költségvetése becslések szerint 30 millió dollár alatt maradhat, gyártási ideje pedig kilenc hónapra rövidülhet, ami kedvezőbb a műfajban megszokottnál. A Critterz, melynek története az azonos című, szintén MI-vel gyártott 2023-as animációs rövidfilmen alapul, 2026 tavaszán, a Cannes-i Filmfesztiválon debütálhat.

Gyártója – amint arról a Los Angeles Times beszámolt – a brit székhelyű Vertigo Films és a Native Foreign kreatív ügynökség és produkciós cég, ami a mesterséges intelligencia alapú történetmesélésre specializálódott.