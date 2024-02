Titkok a mostani Super Bowlról

A San Francisco 49ers 41:33 arányban múlta felül a Detroit Lions amerikai futball csapatát, így az NFC bajnokaként jutott be a Super Bowl LVIII-ba, ahol a címvédő, a Kansas City Chiefs ellenében küzdhet meg a Vince Lombardi-trófeáért. A felmérések szerint a mérkőzésnek csak az USA-ban több mint 121 millió nézője lesz.

A liga legismertebb arca, Tom Brady takarítóként kezdte. Fotó: MTI/AP/Tampa Bay Buccaneers)

Az esemény megszervezése egy hatalmas szintű élménymarketing-kampány is, gondoljunk csak például azokra a technológiai elemekre, amelyeket az eseményen használnak: repülő kamerák, lenyűgöző fény- és pirotechnikai bemutatók, hatalmas képernyők, hangkeverők, színpadok, mikrofonok, video- és audio-berendezések stb. A rendezvény számos logisztikai és infrastrukturális kihívást jelent a házigazda városnak és az üzemeltetési csapatnak.

A National Football League (NFL) minden év novemberében 200-300 oldalas pályázati könyvet ad ki azon városok számára, amelyek valamelyik jövőbeni mérkőzés megrendezésére pályáznak. Az ajánlatok tervezetét áprilisban kell benyújtani, és az NFL tulajdonosai valamikor ezután szavaznak a helyszínről. Az alapkövetelmények közé olyanok tartoznak például mint:

70.000 férőhelyes vagy legalább ekkora méretűre bővíthető stadion

legalább 19.000, legalább három- vagy négyéjszakás tartózkodásra igénybe vehető szállodai szoba, beleértve a csapatok és az NFL személyzetének szobáit is

számos közeli létesítmény vagy helyiség a média és az akkreditációs központ számára

legalább 10 °C-os napi átlaghőmérséklet a mérkőzés hetében, vagy egy klimatizált beltéri létesítmény

Ugyanakkor a jogtulajdonos liga a rendezési jog elnyerésének feltételeként szab még olyan dolgokat is, mint például, hogy kizárólagos hozzáférést kell biztosítani (ingyenesen) három kiváló minőségű, 18 lyukú golfpályához, hogy a Super Bowl hétvégéjén tornát rendezhessen. (Két „kiváló minőségű” bowlingpálya ingyenes használatát is kérik a Super Bowl előtti szerdán és/vagy csütörtökön megrendezésre kerülő versenyhez. Emellett például azt is előírják, hogy a mérkőzés napján az NFL-nek 35.000 parkolóhelyet kell kapnia ingyenesen a stadion közelében.)

Az idei Super Bowl helyszíne, az Allegiant Stadium egy tízszintes, kupolás, többcélú stadion a nevadai Paradise városában, a szomszédos Las Vegastól délnyugatra. A 2020-ban megnyílt hely ETFE (etilén-tetrafluoretilén) tetővel, ezüst és fekete külsővel, a YESCO által telepített világító csíkokkal, egy 84 méteres video-képernyővel, valamint nagy, behúzható függönyszerű oldalablakokkal rendelkezik. A behúzható ablakok előtti északi végzóna területén egy 26 méteres fáklya található, amely az akár 71.835 fős befogadóképességűre is bővíthető épület átadásakor a világ legnagyobb 3D nyomtatott tárgya volt. A LEED Gold minősítésű stadionban egy természetes bermuda füves pálya található, amelyet elsősorban NFL-meccsekre használnak. Az ilyen konfiguráció fő előnye, hogy lehetővé teszi, hogy a játékfelületet természetes napfény érje, s amikor nincs használatban a létesítményben más rendezvényeket is tarthatnak anélkül, hogy a fű károsodásának kockázata fennállna. Az Allegiant Stadiumnak van egy műfüves pályája is, amelyet főként egyetemi futball mérkőzésekre használnak.

Kapcsolódó cikk Otthagyja a Super Bowlt a négy nagy autógyártó A 2024. február 11-i Super Bowl egy újabb lehetőség az év egyik legnézettebb televíziós eseményén megjelenő tévéreklámoknak.

A biztonság kiemelt fontosságú a Super Bowl eseményén, mivel ez egy magas rizikófaktorral rendelkező esemény. A helyszín biztonságát kamerák, ellenőrzőpontok és rendőri jelenlét biztosítja. A facility management feladata a biztonsági tervek kidolgozása és végrehajtása, valamint az esetleges váratlan események kezelése. A 2016-os, 50. Super Bowl kapcsán írt egyik cikk szerint akkor több mint 60 kormányzati ügynökség játszott szerepet a terület biztosításában. A biztonsági intézkedések között szerepelt többek között:

az FBI kommandós SWAT-csapatokat, bombaszakértőket és bizonyítékgyűjtő technikusokat vetett be

az FBI helikopterek és repülőgépek repültek a stadion fölött, és megerősítették a mérkőzéssel kapcsolatos helyszínek biztonságát

a belbiztonsági minisztérium minden, a stadionba érkező szállítmányt átvilágított

a stadion felett repüléstilalmi zónát rendeltek el.

A közlekedés és a parkolás is kulcsfontosságú szerepet játszik az esemény sikerében. A rendezők feladata a megfelelő közlekedési terv kidolgozása, a parkolóhelyek optimalizálása és a tömegközlekedés kényelmes elérhetőségének biztosítása. Ezek a lépések segítik a résztvevők és a nézők zavartalan mozgását a rendezvény helyszínén. Egy „flottakezelési” érdekesség: a Super Bowl mindkét csapatának minden játékosa kap egy kölcsönautót, amellyel egész héten rendelkezhet.

A vendéglátás is fontos játszik a Super Bowl-on. A facility management feladata az élelmiszer- és italellátás biztosítása, a kényelmes ülőhelyek és pihenőhelyek rendszerezése, valamint az általános vendégélmény optimalizálása. Csak az Allegiant Stadium-ban rendezvényenként átlagosan 11.000 font (kb. 5 tonna) a konyhai előkészítés során, illetve az esemény végén megmaradó ételmaradékot gyűjtenek össze. Ezt a hulladékot egy helyi Las Vegas-i állattartó telepre szállítják, és haszonállatok takarmányozására használják fel. Egyébként a döntő és az azt követő ünneplés miatt a Super Bowl a második legnagyobb „élelmiszer-fogyasztási nap” a hálaadás után az USA-ban. Ezen a napon minden hetedik amerikai rendel ételt elvitelre, és ezeknek a rendeléseknek a 60 százaléka pizza. Az emberek 2,37 millió dollárt költöttek üdítőre.

A stadionnak van egy külön csapata, amely szelektálja a szemetet, hogy a keletkező hulladékból az összes újrahasznosítható anyagot kiválasszák. Ez az első olyan stadion az Egyesült Államokban, amely a cigarettahulladékot kivonja a hulladéklerakóból, és energiává alakítja. 63.000 wattnyi energiát termeltek ezzel a programmal – ez elegendő energia 12.458 mobiltelefon 1 órás feltöltéséhez.

Emellett a létesítmény egy Las Vegas-i beszállítóval és a pályaszemélyzettel együttműködve minden fűnyesedéket kezel. Az új biomasszagép installálásával a tervek szerint az összes fűnyesedéket a helyszínen dolgozzák fel. Egyébként a Super Bowl mérkőzések után a házigazda városnak saját költségén el kell távolítania a játékteret, és ha a liga kéri, a zöld színű darabokat oda kell adnia az NFL-nek, hogy az „licencelt termékként” értékesíthesse azokat.

(via bighouse.hu/blog)