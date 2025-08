Ki ne emlékezne a kötögető olimpiai bajnokra? Szédületes lehetőséget kapott

Idei másik meglepő újításuk a jelenleg még csak Kínában megjelenő termékcsalád, kutyák és cicák részére. Amint arról a House of Heat beszámolt , többféle színben – például zöldben, rózsaszínben, sárgában és kékben – terveznek kötött felsőket négylábúak számára, a gazdáknak pedig kistestű házi kedvenceik számára alkalmas hordozótáskát. Ez szennyeződésálló poliuretán bőrből készül. Az állatok bezártságérzését csökkenti, hogy oldalt kikukucskálhatnak belőle egy kis „ablakon” keresztül.

„Azt akartam, hogy ez a kollekció szórakoztató és kifejező legyen, lehetővé téve az emberek számára, hogy ünnepeljék egyéniségüket. Legyen szó edzésről, versenyzésről vagy csak szabadidős sportról, a víz mindenki számára megfelelő hely. A kötéssel az is volt a célom, hogy egyedi stílust alakítsak ki, és hogy az emberek egyformán magabiztosan viseljék ezeket a holmikat a vízben és a parton is” – idézte a cég Daley gondolatait.

A praktikum mellett a dizájn sem mellékes: minden darab színes és mindet egyedi, retro kötésminták ihlette grafikák díszítenek, amelyeket Daley az Adidas tervezőcsapatával közösen készített. A kétrészes keresztpántos bikinik, illetve a fürdőnadrágok elnevezését is a kötés ihlette: így született meg a Lucid Blue és Ruby Red, valamint a Lucid Pink és a Powder Teal.

A Daley-vel közösen megálmodott kollekció darabjai a cég fenntarthatósági törekvéseinek részeként újrahasznosított anyagokból készültek, és tükrözik a sportoló életfilozófiáját, ami az atlétikai precizitást az egyéni stílussal ötvözi, megmutatva, hogy az önbizalom többféleképpen kifejezhető. Az új kollekcióban – amelynek július 15-én volt a premierje – női és férfi fürdőruhák is találhatók. Minden darab a márka saját fejlesztésű Infinitex anyagából készült: ez klór- és sósvízállóságáról ismert, így a fürdőruhák a medencén kívül gyorsan megszáradnak.

Tom Daley nem csak a teljesítménye miatt lopta be magát a sportrajongók szívébe. A fotó a 2022-es The BRIT Awards-on készült Fotó: Depositphotos

Amint arról a kreativ.hu is hírt adott , a sportoló a koronavírus idején kezdett el kötni és horgolni, hogy ne csavarodjon be a bezártságtól. „Az egyetlen dolog, amivel meg tudtam őrizni a józan eszemet, az a kötés, a horgolás és a varrás iránti szeretetem” – idézte a Yahoo a brit sportoló szavait. Daley saját Instagram-oldalát, amelyen bemutatja az elkészült kötött és horgolt holmikat, jelenleg 1,4 millióan követik.

Abban, hogy miért őt szemelte ki erre a szerepre a világ legnagyobb sportszergyártója, az is közrejátszott, hogy a fiatalember imád kötni: 2021-ben nézők milliói láthatták, amint a tokiói olimpián a vizes csarnok majdnem üres lelátóján egy brit lobogóval és az olimpiai ötkarikával díszített pulóvert köt.

