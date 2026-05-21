Tovább üti a volt kormánymédiát a médiahatóság

mfor.hu

A HírTV és a Mediaworks ellen is eljárás indult.

Emberölést feldolgozó riportok miatt a HírTV Zrt.-vel, burkolt kereskedelmi közlemények közzététele miatt pedig a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben indított eljárást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A „Csillag születik” gitártörő produkcióját ugyanakkor nem találta jogsértőnek a testület – olvasható az NMHH lapunknak küldött csütörtöki közleményében.

Megsértette a hatósági szerződésében rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét a 2026. március 2–8. közötti műsorhéten a Villány 100,9 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásában a MAMBÓ RÁDIÓ Kft., amelyet ezért a Médiatanács figyelmeztetett, és jogszerű magatartás tanúsítására kötelezett.

A testület a klasszifikációs rendelkezések érvényesülését vizsgálja a Hír TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2025. október 22-én 22 óra 30 perckor és 2026. február 25-én 22 óra 30 perckor sugárzott „Riasztás” című műsorszámokkal kapcsolatban indított eljárásában. A HírTV Zrt. médiaszolgáltató egy 2023-as emberölési ügyet dolgozott fel ezekben a műsorszámokban, amelyeket a lekérhető médiaszolgáltatásán is elérhetővé tett.

A Médiatanács a Balaton Rádió Kft.-vel szemben is eljárást indított annak megállapítására, hogy a Siófok-Fokihegy 88,7 MHz-en működő kisközösségi BALATON RÁDIÓ 2026. március 9–15. között sugárzott műsora megfelelt-e a médiaszolgáltató hatósági szerződésében foglaltaknak, valamint a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti műsoridejére vonatkozó törvényi előírásoknak.

A kisalföld.hu internetes sajtótermék több cikke esetében a médiatartalom-szolgáltató megsérthette a burkolt kereskedelmi közlemények közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést, ezért a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben is eljárást indított a Médiatanács.

Állampolgári bejelentés alapján vizsgálta a testület az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró törvényi kötelezettség, illetve a kiskorúakat védő rendelkezések érvényesülését az RTL műsorán 2025. november 30-án 21 óra 15 perces kezdettel közreadott „Csillag születik – 2. rész” című tehetségkutató gitártörő produkciójával kapcsolatban, azonban azt nem találta jogsértőnek.

Bejelentés érkezett a TV2 Play lekérhető médiaszolgáltatásán elérhető „Exatlon Hungary” 5. évadának 30. adásában közzétett reklámblokk hangerejével kapcsolatban is. A Médiatanács azonban a lekérhető médiaszolgáltatáson közreadott reklámok hangerejét nem vizsgálhatja – zárul a közlemény.

Hatalmas fordulat az M1 nézettségében

Májusban is folytatódott a választások utáni trend.

Meghalt Scherer Péter

A színész 64 éves volt.

Fontos döntést hozott Tarr Zoltán az NKA-pénzekkel kapcsolatban

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével.

Megütközött a Széchenyi Akadémia a Magyar Közlöny tartalma miatt

Tiltakozik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) vezetősége az ellen, hogy a kultúrpolitikáról továbbra is a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) döntsön. A kultúra független szakmai szervezetek bevonásával történő támogatását tartják kívánatosnak – hangsúlyozták az MTI-hez csütörtökön eljuttatott nyilatkozatukban.

Ennyi volt az ingyenes BL-nézés: 2031-ig minden meccset csak az RTL fog adni

Nekik mérföldkő, de mit szólnak majd a nézők?

Feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat is képviselő ügyvédi iroda az NKA-támogatások ügyében

Laczó Adrienn, vezető ügyvéd mint Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselője az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte kedden a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

Egyre nagyobb a botrány a kulturális alapnál, mégis meg akarják menteni

A Nemzet Kulturális Alap (NKA) négy egykori szakmai vezetője állásfoglalást tett közzé, amelyben egyebek mellett azt írták, hogy a szervezet fennmaradása létkérdés.  

Felavatták Szőke Gábor Miklós legújabb szobrát

Ünnepélyes keretek között avatták fel az Epicurean fine dining étterem előtt Szőke Gábor Miklós legújabb alkotását, a klasszikus görög Niké alakját kortárs formanyelven újragondoló szobrot.

Abbaz bízik a Líra, hogy már nem sokáig kell lefóliázni a könyveket

Közleményükben azt írják, remélik, hogy az Európai Unió Bíróságának keddi ítéletét követően a gyermekvédelmi törvényhez kapcsolódó, a könyvek fóliázását előíró rendelet sem marad sokáig hatályban.

Magyar Péter hivatalba lépéséig gyakorlatilag leáll a Nemzeti Filmintézet

Csak azokat a szükséges intézkedéseket teszik meg, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


