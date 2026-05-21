Tovább üti a volt kormánymédiát a médiahatóság

Emberölést feldolgozó riportok miatt a HírTV Zrt.-vel, burkolt kereskedelmi közlemények közzététele miatt pedig a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben indított eljárást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A „Csillag születik” gitártörő produkcióját ugyanakkor nem találta jogsértőnek a testület – olvasható az NMHH lapunknak küldött csütörtöki közleményében.

Megsértette a hatósági szerződésében rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét a 2026. március 2–8. közötti műsorhéten a Villány 100,9 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásában a MAMBÓ RÁDIÓ Kft., amelyet ezért a Médiatanács figyelmeztetett, és jogszerű magatartás tanúsítására kötelezett.

A testület a klasszifikációs rendelkezések érvényesülését vizsgálja a Hír TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2025. október 22-én 22 óra 30 perckor és 2026. február 25-én 22 óra 30 perckor sugárzott „Riasztás” című műsorszámokkal kapcsolatban indított eljárásában. A HírTV Zrt. médiaszolgáltató egy 2023-as emberölési ügyet dolgozott fel ezekben a műsorszámokban, amelyeket a lekérhető médiaszolgáltatásán is elérhetővé tett.

A Médiatanács a Balaton Rádió Kft.-vel szemben is eljárást indított annak megállapítására, hogy a Siófok-Fokihegy 88,7 MHz-en működő kisközösségi BALATON RÁDIÓ 2026. március 9–15. között sugárzott műsora megfelelt-e a médiaszolgáltató hatósági szerződésében foglaltaknak, valamint a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti műsoridejére vonatkozó törvényi előírásoknak.

A kisalföld.hu internetes sajtótermék több cikke esetében a médiatartalom-szolgáltató megsérthette a burkolt kereskedelmi közlemények közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést, ezért a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben is eljárást indított a Médiatanács.

Állampolgári bejelentés alapján vizsgálta a testület az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró törvényi kötelezettség, illetve a kiskorúakat védő rendelkezések érvényesülését az RTL műsorán 2025. november 30-án 21 óra 15 perces kezdettel közreadott „Csillag születik – 2. rész” című tehetségkutató gitártörő produkciójával kapcsolatban, azonban azt nem találta jogsértőnek.

Bejelentés érkezett a TV2 Play lekérhető médiaszolgáltatásán elérhető „Exatlon Hungary” 5. évadának 30. adásában közzétett reklámblokk hangerejével kapcsolatban is. A Médiatanács azonban a lekérhető médiaszolgáltatáson közreadott reklámok hangerejét nem vizsgálhatja – zárul a közlemény.