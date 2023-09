Tudja, milyen színű az andoki tukán? – Belépett a mesterséges intelligencia is

Egy lakásba belépve azonnal képet kaphatunk a tulajdonos, az ott élők számáról, anyagi helyzetéről, ízléséről, koráról, netán műveltségi szintjéről – lásd a hatalmas könyvespolcokat, vagy épp azok hiányát. Ha fotón pillantjuk meg a szobabelsőt, az évjáratról is azonnal értesülünk, pedig a lakberendezési divat nem változik olyan gyorsan, mint öltözékeink.

A festés-mázolás, a bútorok, a szaniterek, a konyhai gépek ugyanis nem filléres, egyik évről a másikra lecserélhető dolgok. Mindez nem zavarja a belsőépítészeket és a szakmai médiát abban, hogy minden évben új színeket kiáltsanak ki divatosnak.

Minden, ami bézs és természetes

Olvasom egy helyütt, hogy a bézs, barna és krémszín most ismét divatos lesz, a természetes anyagok, szőtt, rattan- és fadekorációk, használati tárgyak szintén. Ez nem valami eget rengető felfedezés, de minden évben ki kell találni valami újat. Ettől persze a falakat nem fogjuk átfestetni és elszállíttatni a meglévő bútorokat, viszont ha éppen lakásfelújítás előtt állunk, esetleg figyelembe vehetjük valamelyik elemét.

Mutasd az otthonod, megmondom, ki vagy! (Illusztráció.) Fotó: Depositphotos

A lakberendezési magazinok is tanácsot adhatnak ebben, bár ezek inkább afféle álom olvasnivalók: igen, ilyen is lehetne a lakásom, ha gazdag lennék, ha lenne pénzem félmilliós fotelre meg egymilliós kádra, ha mondjuk monokróm színekre vágynék, és szürke, fehér és a bézs környezetben, kortárs festmények között képzelném el az életemet.

A csúcslakásokat is filterezik

A magazinokban látható otthonok sem olyanok persze mint a valóságban: a fotózás előtt stylistok rendezik át a szobát, beállítják a fényeket, igyekeznek lebeszélni az ott lakókat egyes fotók és néhány giccs kihelyezéséről, virágokkal díszítik fel az otthont, azaz filtereznek, sminkelnek, ha úgy tetszik.

Ezek az otthonok nemcsak abban különböznek a hétköznapiaktól, hogy divatosak és különlegesek, hanem hogy sehol nincs a fotel előtt hagyott fél papucs, kanapé alá elgurult cumi, fél zokni a fürdőben, este az ágy mellé ledobott újságtömeg, nincs leütve a fal egy meggondolatlan létrázástól, nem kopott le az ajtó festése, és minden mindig tökéletesen tiszta.

Milyen a szürke, ha Manhattan?

A következő év trendje, 2022-hez hasonlóan, most is az, hogy a monokróm világba vigyünk egy kis izgalmat, változatosságot, életet – tudatja velünk az epitoanyag.hu Ez mondjuk eddig is így volt a legtöbb magyar otthonban.

Ha valaki a legdivatosabb színekre kíváncsi: ezek a szürke különféle árnyalatai (acél, alumínium, beton, cement, hamu, manhattan, antracit), de kiegészítőként a narancs, rózsaszín, a barna, a bézs, a terrakotta, a zöld többféle árnyalata is megjelenik. Egyre színesebbé válnak a lakástextíliák és az otthonokat díszítő képek, illusztrációk.

A burkolatok feltűnőek, a falicsempék választéka bővült a lakástextilek, kárpitok, szőnyegek mintáit utánzó vagy éppen tapétára emlékeztető darabokkal.

Viva Magenta!

A Pantone Intézet minden év decemberében nyilvánosságra hozza, mi lesz a következő év meghatározó divatszíne. 2023-ra a Viva Magentát választották, a bordónak egy olyan különleges árnyalatát, amely a frissen felszeletelt cékla színére emlékeztet.

Az élénk színek közül a Pantone szerint a következő költőien megfogalmazott árnyalatok lesznek a legmenőbbek: cseresznyeparadicsom, datolyaszilva, mangó, titán, andoki tukán, légies kék, tavaszi krókusz, kék limonádé, rózsaszín kozmosz. A semleges színvilág idei kedveltjei: laskagomba, szürke jáde, kávéhab, kékülés és lágy barack.

Ismét hódít a márványos minta és az art deco

Ha új lakást rendezünk be – tanácsolja a szaklap - akár földszínekre is építhetünk, de „kevés bordóval, Viva Magentával vagy éppen őrült sárgával, andoki tukánnal kiegészítve.”

A fekete-fehér összeállításokat halvány levendula, púderrózsaszín, tavaszi krókusz lágyítja. Ismét hódít a márványos minta. Minden divatos, ami art deco illetve arra hasonlít.

A régi tárgyaink, személyes emlékek ismét polgárjogot nyernek. Ami logikus, hiszen ettől lesznek személyesek, a családunkra emlékeztetők.

Idén szeptember 22-24 között rendezik meg, a S/ALON Budapestet. A kiállítók, lakberendezők és stylistok már hónapok óta azon dolgoznak, hogy a 7000 négyzetméteres kiállítótérben gondosan válogatott tárgyakkal és kiegészítőkkel hozzanak létre olyan enteriőröket, melyek sehol máskor és máshol nem láthatóak,

Egy új világ küszöbén

A bútorok, világítástechnikai megoldások, burkolatok, lakástextilek és művészi alkotások különböző helyiségekben jelennek meg: nappali, háló, konyha, fürdő, gyerekszoba, terasz, sőt, még design garázs, home office és zeneszoba is „megelevenedik”.

Számtalan meghökkentő újdonságot nézhetünk, tapinthatunk és ismerhetünk meg, melyek mindegyike már egy új világ küszöbére kísér minket. Lesz például mesterséges intelligencia segítségével készült tapéta, hangszigetelő vakolat és PET-palackokból készült textilek, melyek a felelős anyaghasználat mellett komoly szerepet vállalnak a vadon élő tigrisek védelmében is – adja hírül a sajtóközlemény.

Alex tapétakollekciója hazavihető

A német származású, Kaliforniában élő világhírű tervező, Alex Proba a kiállításon bemutatja legújabb kollekcióját. A sokoldalú művész - aki olyan márkáknak tervezett már, mint a Louis Vuitton, a CC Tapis vagy a Samsung - alkotásain a színek és minták hipnotizáló tánca álomképekre és szürreális tájakra emlékeztet.

Bár textiljei, kerámiái, szobrai és falfestményei a legkülönfélébb kontextusokban kapnak helyet, mindegyik egyedi látásmódjáról és művészi sokoldalúságáról tesz tanúbizonyságot. Alex most debütáló újdonsága tapétakollekcióként haza is vihető, hiszen rögtön az esemény után már online is rendelhető lesz.

Harmónia, megérkezés, nyugalom

A S/ALON Budapest tervezői pályázata évről-évre bemutatkozási lehetőséget biztosít hazai tervezők, stúdiók és szélesebb körben nem ismert alkotók számára, hogy egy konkrét tematika mentén mutathassák meg kreatív látásmódjukat. Az idei pályázat témája a Flower Power, mely a természet és az innovatív dizájn kapcsolatát, valamint a környezettudatosság és az ökologikus design fontosságát dolgozza fel.

A bemutatkozó alkotók nem titkolt célja, hogy installációikkal a lélek harmóniájára szeretnének hatni, hiszen e mai érzékeny lüktetésű világban fontos, hogy otthonunk a nyugalom és a megérkezés színtere legyen.

Ami ránk is fér.