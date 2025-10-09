Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kultúra Oktatás

Túl öreg a bíráló, nem fizet az ELTE

mfor.hu

Az egyetem kancellárja úgy döntött, hogy a 70 év feletti doktori értekezés bírálóknak nem járhat megbízási díj.

Szabados László csillagász, emeritus professzor, a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 77 éves (tudományos tanácsadója elküldte a Magyar Hangnak azt az emailt, amit az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) egyik ügyintézőjétől kapott. Az email egy doktori értekezés bírálatáért felajánlott tiszteletdíjról szólt.

Az Egyetemi Könyvtárban is elgondolkodhatnak ezen
Fotó: Wikipédia/Thaler

„Amennyiben nincs az ELTE-vel munkaviszonya, valamint nem töltötte be a 70. életévét – illetve a megbízás időtartama alatt sem fogja betölteni – és elfogadja a felajánlott megbízási díjat, akkor kérjük, hogy az adatmezőket olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni.”

„70. életévüket betöltött bírálóinknak a kancellári utasítást figyelembe véve sajnos nem áll módunkban megbízási díjat fizetni.”

A kutató elmondta, hogy korábban fizettek egy jelképes összeget: kevesebb mint bruttó 30 ezer forintot a bírálatért. Pedig nem kis munka a PhD-értekezések alapos bírálata.

 

Pénz áll a házhoz több tízezer előadóművésznek

68 ezer előadóművésznek 863 millió forint jogdíjat fizet ki ezekben a napokban az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a 2024. évi felhasználások után. Az audiovizuális jogdíjak felosztásához az EJI csaknem 22 ezer különböző produkció adatait dolgozta fel. A tíz legnagyobb jogdíj együttes összege megközelíti a 20 millió forintot.

Sok felnőtt szereti az pihe-puha ölelhető plüssállatokat. Képünk illusztráció

Új őrület hódít, szárnyal a plüsspiac – de mi lehet a titok?

A felnőttek körében is egyre népszerűbbek a gyűjtögethető plüssjátékok, ezt a trendet pedig igyekeznek meglovagolni a népszerű és feltörekvő játékgyártók. 

A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek a filmipart is teljesen átalakíthatják

Pánik a filmiparban: az új „üstökös” felvillantotta a legrosszabb forgatókönyvet

A hollywoodi színészek egyre jobban aggódnak a mesterséges intelligencia által generált pályatársak felbukkanásától és filmipari alkalmazásától. 

Látogatók a párizsi Musée d'Orsay-ban. Isszák a kultúrát

Trükkös játékos vagy nagylelkű mecénás a világ kedvenc luxusipari vállalata?

Nagy port kavart 2023 januárjában a francia Louis Vuitton luxusipari vállalatcsoport 43 millió eurós „adománya”, amiből a párizsi Musée d’Orsay múzeumba kerülhetett egy addig magánkézben lévő impresszionista festmény. Az eset morális és gazdasági kérdések sokaságát vetette fel, amelyek még ma is aktuálisak. 

Négy napig: szeptember 25-től 28-ig látogatható az idei Budapest Contemporary

A kortárs művészet jól eladható – csak tudni kell, hogyan

Csütörtökön megnyílt a Budapest Contemporary képzőművészeti kiállítás és vásár. Tausz Ádám főszervezőt az idei rendezvény érdekességeiről és a távlati terveikről is kérdeztük a sajtótájékoztató után.  

A jelképes összegű állami támogatás is sokat számít a független társulatok számára.

Ismét fukar kezekkel mért az állam: „Olyan, mintha egy bombát dobtak volna le”

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepli idén a Gólem Színház. Felhőtlen ünneplés helyett viszont egyelőre csak a működésükkel kapcsolatos kérdőjelek szaporodnak; állami pályázati támogatások híján ugyanis le kell mondaniuk befogadó színházi tevékenységük egy részéről. 

Magyar származású író hozhatja el a világ egyik legrangosabb díját

A döntős mű főszereplője is magyar.

A Sziget Fesztiválról kitiltott zenekart Kanadában sem engedik fellépni

Terrorszervezet állítólagos támogatása miatt kitiltották Kanadából az ír Kneecap együttest. Ők voltak azok, akiket nem engedtek a Sziget Fesztiválon fellépni, ami nagy port kavart. 

Márki-Zay Péter is szeretne egy kastélyt Lázár Jánostól

10 milliárdos épületet kér a polgármester – vissza.

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén azt javasolja, hogy a Freeszfe csapata vehesse birtokba a pesti Jurányit, a független színházak új alkotó- és játszóhelyét.

