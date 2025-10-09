Túl öreg a bíráló, nem fizet az ELTE

Szabados László csillagász, emeritus professzor, a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 77 éves (tudományos tanácsadója elküldte a Magyar Hangnak azt az emailt, amit az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) egyik ügyintézőjétől kapott. Az email egy doktori értekezés bírálatáért felajánlott tiszteletdíjról szólt.

Az Egyetemi Könyvtárban is elgondolkodhatnak ezen

Fotó: Wikipédia/Thaler

„Amennyiben nincs az ELTE-vel munkaviszonya, valamint nem töltötte be a 70. életévét – illetve a megbízás időtartama alatt sem fogja betölteni – és elfogadja a felajánlott megbízási díjat, akkor kérjük, hogy az adatmezőket olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni.”

„70. életévüket betöltött bírálóinknak a kancellári utasítást figyelembe véve sajnos nem áll módunkban megbízási díjat fizetni.”

A kutató elmondta, hogy korábban fizettek egy jelképes összeget: kevesebb mint bruttó 30 ezer forintot a bírálatért. Pedig nem kis munka a PhD-értekezések alapos bírálata.