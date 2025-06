Új feladatot találtak a kirúgott L. Simon Lászlónak

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hankó hozzátette, hogy az egyetem gépmúzeuma kiegészíti és erősíti mindazt, amit a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár biztosít. Mindemellett a MATE területe arra is kiváló, hogy ott ne csak a mezőgazdasági múzeum tárgyai, hanem élő állatok is bemutathatók legyenek, megismertetve, bemutatva a haszonállatok mellett a Kárpát-medence vad életvilágát – tette hozzá a tárcavezető.

Hankó Balázs az MTI szerint azt mondta, hogy a MATE az agrártudományok területén a világ legjobb 100–150 egyeteme között szerepel, amely most, együttműködésben a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárral, olyan további fejlődési lehetőségeket teremt, amely jó a magyar kultúrának, jó a magyar mezőgazdaságnak és jó a magyar egyetemi oktatásnak.

2029-ig Gödöllőre, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szent István Campusára költözik a városligeti Vajdahunyadvárból a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a költözés vezetője L. Simon László lett, miniszteri biztosként – jelentette be kedden Gödöllőn a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője.

