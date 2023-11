Újabb 4,6 milliárdot kapott a Hunyadi-sorozat, a végösszeg csillagászati lesz

A Forbes kérdésére árulta el a Nemzeti Filmintézet, hogy a Rise of the Raven (A Holló felemelkedése) munkacímen futó, az alkotók által "magyar Trónok Harcának" ígért Hunyadi-sorozat költségvetése a korábban bejelentett nagyjából 10,6 milliárdos, több forrásból érkezett állami támogatáshoz képest is kiegészült egy újabb, 4,6 milliárdos tétellel.

Összességében így már 15,2 milliárd forint állami támogatásnál tart a sorozat, és a később visszaigényelhető adókedvezményekkel együtt az összeg legalább 22,5 milliárdra rúg - ezzel a sorozat nemzetközi összehasonlításban is sok pénzből fog készülni, a hatalmas sikert aratott Vaják első évada például nagyjából 16 milliárd forintnak megfelelő összegből készült el.

További érdekesség, hogy az NFI pedig idén 144 másik pályázónak csak egy kicsit több támogatást adott összesen, mint a Hunyadi-produkciónak.

A premier egyébként 2024 decemberében várható, egyelőre Magyarországon kívül még nem sikerült megállapodni a sorozat forgalmazásáról.