Újra itt van a nagy csapat: Videoton FC Fehérvár

A székesfehérvári önkormányzat az élvonalbeli kiesése után, június közepén vette meg egy forintért a klubot a korábbi tulajdonos Garancsi Istvántól. A Fehérvár FC az előző idényben az utolsó előtti, 11. helyen végzett az NB I., így 25 év után kiestek az élvonalból. A kiesés után Cser-Palkovics András nem is annyira burkoltan a klub tulajdonosát, Garancsi Istvánt hibáztatta a Fehérvár mélyrepülése miatt, mire Garancsi nyílt levélben vette zokon a polgármester számonkérését – foglalja össze a Telex.

Július 22-én, kedden 18 órakor szurkolói ankétot is tartanak a Sóstói Stadionban.

Lehetőség nyílik különböző értékben pártolói (támogatói) bérletek megvásárlására is, azok számára, akiknek lehetősége van extra anyagi támogatással segíteni szeretett klubunkat.

A bérletek értékesítése is elindul – tette hozzá.

„Tegnap megtörtént a sokak által várt aláírás a névhasználatról, visszatér a legendás VIDEOTON név: csapatunk hivatalosan is újra a Videoton FC Fehérvár néven indul a bajnokságban! Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették ezt!” – írta a város vezetője, Cser-Palkovics András Facebook bejegyzésében .

Hivatalos: csapatunk visszakapta nevét – jelentette be pénteken Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

