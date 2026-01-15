3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Kultúra Munkavédelem, munkabiztonság, munkahelyi egészség űrhajózás

Visszatért a Földre négy űrhajósával a SpaceX kapszula a rejtélyes megbetegedés miatt

mfor.hu

A négyfős legénységet szállító SpaceX kapszula, amely a Föld körüli pályáról vészhelyzet miatt tért vissza, szerda kora reggel biztonságosan landolt a Csendes-óceánon Kalifornia partjainál. A visszatérést az egyik űrhajóst sújtó, egyelőre nem nyilvánosságra hozott, de súlyos egészségügyi állapot tette szükségessé.

A Crew Dragon Endeavour névre keresztelt kapszula ejtőernyővel landolt a nyugodt tengeren San Diego partjainál, lezárva a több mint 10 órás leszállást a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), és lángokkal kísért visszatérést a Föld légkörén keresztül – jelentette a Reuters.

A tervezettnél néhány héttel korábbi visszatérésük volt az első alkalom, hogy a NASA egészségügyi vészhelyzet miatt rövidre zárta egy ISS-legénység küldetését.

A NASA-SpaceX közös webes közvetítésében bemutatott élő infravörös videó a két ejtőernyő-készlet kinyílását mutatta a szabadon eső kapszula orrából, lelassítva a süllyedési sebességet körülbelül 25 kilométer per órára, mielőtt finoman a vízbe csapódott volna. Pillanatokkal később több delfin is látható volt a kapszula közelében, hátúszóik az óceán felszínét törték, miközben az űrhajó finoman ringatózott a vízben.

A Los Angeles melletti SpaceX repülésirányító központba küldött rádióüzenetben hallani lehetett, hogy az Endeavour parancsnoka, a NASA űrhajósa, a 38 éves Zena Cardman azt mondja: „Jó itthon lenni.” A hazafelé tartó gépen csatlakozott hozzá az amerikai űrhajóstársa, az 58 éves Mike Fincke, az 55 éves Kimiya Yui japán űrhajós és a 39 éves Oleg Platonov orosz űrhajós.

Együtt érkeztek az űrállomásra augusztusban Floridából, és szerda délután egy 10 és fél órás repülőúttal indultak haza, ezzel véget vetve 167 napos küldetésüknek.

Rejtélyes egészségügyi probléma

A Crew-11 mind a négy tagjának korai hazaszállításáról szóló döntést január 8-án jelentették be. Jared Isaacman, a NASA igazgatója elmondta, hogy az egyik űrhajós „súlyos egészségügyi állapotban” szenvedett, amely azonnali orvosi ellátást igényelt a földön. A NASA tisztviselői adatvédelmi aggályokra hivatkozva nem tudták megnevezni, hogy a négy legénységi tag közül melyiknél volt egészségügyi probléma, és nem is írták le annak jellegét.

Fincke, a légierő nyugalmazott ezredese, az állomás kijelölt parancsnoka, és Cardman, egy újonc űrhajós és geobiológus, a múlt héten több mint hatórás űrsétát terveztek, hogy hardvereket szereljenek fel az állomáson kívül. Az űrsétát január 7-én lemondták, mivel a NASA akkor kifejezte az egyik űrhajóssal kapcsolatos „orvosi aggályát”.

James Polk, a NASA egészségügyi és orvosi vezetője később azt mondta, hogy az orvosi vészhelyzet nem „a műveletek végrehajtása során bekövetkezett sérüléssel” járt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Hosszan tartó betegség után pénteken elhunyt az ismert szakember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke.

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA kedden.

Brigitte Bardot

91 évesen elhunyt Brigitte Bardot

Kilencvenegy évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője dél-franciaországi otthonában – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.

Leó pápa

Leó pápa karácsony estéjén eltorzult gazdaságról, a szegények megsegítéséről beszélt

Kiállt az idegenek mellett is az amerikai születésű Leo, első pápai karácsonyi prédikációjában.

A Comedy Central logója

Napokon belül megszűnik a magyar Comedy Central, és több zenecsatorna is

A Comedy Central és az MTV Hits is megszűnik Magyarországon január 1-től. A Paramount a nézői szokások átalakulására reagált, a népszerű műsorokat más csatornák vehetik át.

Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

Szerdán vette át az elismerést.

Balázs Péter távozott közülünk

Elhunyt Balázs Péter színművész

82 éves korában elhunyt Balázs Péter színész, a Szolnoki Szigligeti Színház volt igazgatója, közölte a színház.

Édes élet, magyar módra: ezek most a bejgli- és szaloncukor-trendek

Nincs karácsony bejgli és szaloncukor nélkül. De a fogyasztás mértéke, a vásárlási szokások ezen a téren is változnak, egyre gyakrabban.

Ennyiért még soha nem ütöttek le modern festményt – 78 milliárdot ért valakinek egy Klimt-alkotás

Klimt műve összességében is a második legdrágább festmény lett.

Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

A bécsi ügyészség elrendelte a Magyarországról kivitt Klimt-festmény lefoglalását.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168