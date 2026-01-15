Visszatért a Földre négy űrhajósával a SpaceX kapszula a rejtélyes megbetegedés miatt

A Crew Dragon Endeavour névre keresztelt kapszula ejtőernyővel landolt a nyugodt tengeren San Diego partjainál, lezárva a több mint 10 órás leszállást a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), és lángokkal kísért visszatérést a Föld légkörén keresztül – jelentette a Reuters.

A tervezettnél néhány héttel korábbi visszatérésük volt az első alkalom, hogy a NASA egészségügyi vészhelyzet miatt rövidre zárta egy ISS-legénység küldetését.

A NASA-SpaceX közös webes közvetítésében bemutatott élő infravörös videó a két ejtőernyő-készlet kinyílását mutatta a szabadon eső kapszula orrából, lelassítva a süllyedési sebességet körülbelül 25 kilométer per órára, mielőtt finoman a vízbe csapódott volna. Pillanatokkal később több delfin is látható volt a kapszula közelében, hátúszóik az óceán felszínét törték, miközben az űrhajó finoman ringatózott a vízben.

A Los Angeles melletti SpaceX repülésirányító központba küldött rádióüzenetben hallani lehetett, hogy az Endeavour parancsnoka, a NASA űrhajósa, a 38 éves Zena Cardman azt mondja: „Jó itthon lenni.” A hazafelé tartó gépen csatlakozott hozzá az amerikai űrhajóstársa, az 58 éves Mike Fincke, az 55 éves Kimiya Yui japán űrhajós és a 39 éves Oleg Platonov orosz űrhajós.

Együtt érkeztek az űrállomásra augusztusban Floridából, és szerda délután egy 10 és fél órás repülőúttal indultak haza, ezzel véget vetve 167 napos küldetésüknek.

Rejtélyes egészségügyi probléma

A Crew-11 mind a négy tagjának korai hazaszállításáról szóló döntést január 8-án jelentették be. Jared Isaacman, a NASA igazgatója elmondta, hogy az egyik űrhajós „súlyos egészségügyi állapotban” szenvedett, amely azonnali orvosi ellátást igényelt a földön. A NASA tisztviselői adatvédelmi aggályokra hivatkozva nem tudták megnevezni, hogy a négy legénységi tag közül melyiknél volt egészségügyi probléma, és nem is írták le annak jellegét.

Fincke, a légierő nyugalmazott ezredese, az állomás kijelölt parancsnoka, és Cardman, egy újonc űrhajós és geobiológus, a múlt héten több mint hatórás űrsétát terveztek, hogy hardvereket szereljenek fel az állomáson kívül. Az űrsétát január 7-én lemondták, mivel a NASA akkor kifejezte az egyik űrhajóssal kapcsolatos „orvosi aggályát”.