2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Kultúra Fesztiválok Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy) Vitézy Dávid

Vitézy Dávid szerint kiszámíthatatlan, mi lesz a Sziget Fesztivállal

mfor.hu

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője elmondta azt is, mit gondol a hétfőn bejelentett reptéri gyorsvasútról. 

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének „legkiszámíthatatlanabb” vitájához vezet majd Vitézy Dávid szerint Karácsony Gergely Szigetről szóló előterjesztése – a hvg.hu szerint erről a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője egy újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen beszélt.

A javaslat lényege, hogy a főváros tíz évre állapodna meg a Sziget szervezőivel, az első három évre pedig haladékot adnának a területhasználati díj megfizetésére, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy az évek óta veszteséges fesztivál folytathassa működését.

Vitézy megjegyezte, ők támogatják az előterjesztésnek ezt a verzióját, hiszen javaslatuknak megfelelően belekerült, hogy a budapesti fiatalok legalább 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhassanak majd belépőt, és úgy tűnik, ezt a feltételt a Sziget is hajlandó elfogadni.

Ahogy a portál cikke is megjegyzi, az ügy előzménye, hogy a Sziget eddigi, brit–amerikai tulajdonban lévő szervezője az elmúlt évek milliárdos veszteségei után világossá tette, hogy nem akarja többet megrendezni a fesztivált.

Vitézy reagált arra is, hogy hétfőn a kormány bemutatta a repülőtéri gyorsvasútról szóló terveit, a Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint a projekt nem értelmezhető kampányfogásként, hiszen a választásokig a munkálatok sem kezdődnek el. Számításai szerint a munkálatok legkorábban 2027-ben indulhatnak el, feltéve, hogy az új kormány – akárki is nyeri a választást – azonnal belerakja a pénzt a fejlesztésbe.

A hétfői bejelentésről, a gyorsvasút megépítéséről további részleteket ebben a cikkünkben is talál. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

Ha elmaradna a jövő évben a fesztivál, az legalább 30 milliárd forint kiesést jelentene a nemzetgazdaságnak, számította ki a GKI.

Kiderült, hova kerülhetnek az MNB műtárgyai

Múzeumok között oszthatják szét az MNB-gyűjtemény egyes darabjait. 

A propaganda ezerarcú szörnyeteg

Hogyan kerülhetjük el, hogy bedaráljon minket a propaganda gépezete?

Propaganda mindig volt és lesz. Az viszont, hogy felismerjük-e, hogyan érezzük magunkat miatta, és teszünk-e valamit, ha viszolygunk tőle, csak rajtunk múlik. 

Az Utónév-engedélyezési Bizottság elnöke Kósa lajos (jobbra)

Kósa Lajos új, védelmező szerepkörben tűnt fel

Megalakítottuk az Utónév-engedélyezési Bizottságot, amelynek az elnöke leszek – jelentette be a Fidesz vezető politikusa.

Csak nézünk, mint a moziban – de mit is?

A nagyvárosokban a „plázamozik”, ahogy a köznyelv hívja ezeket a hatalmas vásznú, több termes intézményeket, eluralkodtak az utóbbi húsz évben. Mennyire sikeresek ma? Kik azok, akik inkább a művészmozikat, független filmeket részesítik előnyben? A magyar filmek hogyan tudnak versenyben maradni az amerikai szuperprodukciókkal? A témáról a hazai mozis szakma két meghatározó szereplőjével beszélgettünk.

Először üzent Krasznahorkai a Nobel-díj megnyerése óta

Először üzent Krasznahorkai a Nobel-díj megnyerése óta

A Nobel-díjas író közösségi oldalán reagált a kitüntetésre.

Krasznahorkai László munkásságát világszerte ismerik és elismerik

Így méltatta a nemzetközi sajtó a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót

Összegyűjtöttük, mit írtak Krasznahorkai Lászlóról a legnagyobb lapok, miután neki ítélték az idei irodalmi Nobel-díjat. 

Bréking: magyar író kapja az irodalmi Nobel-díjat

Krasznahorkai László kapja idén a kiemelkedő elismerést. 

Az Egyetemi Könyvtárban is elgondolkodhatnak ezen

Túl öreg a bíráló, nem fizet az ELTE

Az egyetem kancellárja úgy döntött, hogy a 70 év feletti doktori értekezés bírálóknak nem járhat megbízási díj.

Pénz áll a házhoz több tízezer előadóművésznek

Pénz áll a házhoz több tízezer előadóművésznek

68 ezer előadóművésznek 863 millió forint jogdíjat fizet ki ezekben a napokban az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a 2024. évi felhasználások után. Az audiovizuális jogdíjak felosztásához az EJI csaknem 22 ezer különböző produkció adatait dolgozta fel. A tíz legnagyobb jogdíj együttes összege megközelíti a 20 millió forintot.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168