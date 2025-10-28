Vitézy Dávid szerint kiszámíthatatlan, mi lesz a Sziget Fesztivállal

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének „legkiszámíthatatlanabb” vitájához vezet majd Vitézy Dávid szerint Karácsony Gergely Szigetről szóló előterjesztése – a hvg.hu szerint erről a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője egy újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen beszélt.

A javaslat lényege, hogy a főváros tíz évre állapodna meg a Sziget szervezőivel, az első három évre pedig haladékot adnának a területhasználati díj megfizetésére, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy az évek óta veszteséges fesztivál folytathassa működését.

Vitézy megjegyezte, ők támogatják az előterjesztésnek ezt a verzióját, hiszen javaslatuknak megfelelően belekerült, hogy a budapesti fiatalok legalább 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhassanak majd belépőt, és úgy tűnik, ezt a feltételt a Sziget is hajlandó elfogadni.

Ahogy a portál cikke is megjegyzi, az ügy előzménye, hogy a Sziget eddigi, brit–amerikai tulajdonban lévő szervezője az elmúlt évek milliárdos veszteségei után világossá tette, hogy nem akarja többet megrendezni a fesztivált.

Vitézy reagált arra is, hogy hétfőn a kormány bemutatta a repülőtéri gyorsvasútról szóló terveit, a Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint a projekt nem értelmezhető kampányfogásként, hiszen a választásokig a munkálatok sem kezdődnek el. Számításai szerint a munkálatok legkorábban 2027-ben indulhatnak el, feltéve, hogy az új kormány – akárki is nyeri a választást – azonnal belerakja a pénzt a fejlesztésbe.

