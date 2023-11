Egymillió közelében a vidéki négyzetméterár

Az ingatlan.com és a money.hu közös elemzésében felhívta a figyelmet, hogy a már gyermeket nevelő, de további gyermeket nem tervező családok csak ezeken a településeken tudnak állami támogatással ingatlant vásárolni. A falusi csok összege jövőre 15 millió forintra emelkedik.

A csok plusz hiteléből is elengedhet 20 milliót az állam, a 2024-től már 11 millió forintos babaváró hitel pedig támogatássá alakul át, ha megszületnek a vállalt gyermekek. A családok így két vagy három gyerek vállalása esetén 25 vagy 46 millió forint vissza nem térítendő támogatással is számolhatnak.

Az ingatlan.com szerint várhatóan nagyobb lesz a kereslet az érintett településeken lévő ingatlanok iránt. Az ingatlanhirdetési portál adatai alapján november közepén a falusi csokos településeken több mint 20 ezer lakóingatlant kínáltak eladásra. Ezek átlagos négyzetméterára 258 ezer forint, egy-egy ingatlan esetében pedig 25,9 millió forint az átlagár. A különböző vármegyékben lévő települések között ugyanakkor jelentősek az eltérések.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kifejtette: a vármegyeszékhelyekhez, a fővároshoz, valamint a Velencei-tóhoz és a Balatonhoz közelebb eső településeken magasabbak az árak, távolabb viszont csökken az átlagár. A szakértője szerint következő években a falusi csokos településeken dinamikusabb lehet az ingatlanok felértékelődése, mint a nagyobb városokban.

Veszprém vármegyében a legmagasabbak a négyzetméterárak, 519 ezer forintnál jártak november közepén. Utána Győr-Moson-Sopron jön 406 ezer forinttal, majd Somogy vármegye, amely szintén részben a Balatonnak köszönheti a viszonylag magas, 393 ezer forintos árat. A Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyei falusi csokos településeken 347-377 ezer forintért kínálják az eladó lakóingatlanok négyzetméterét.

A három legdrágább falusi csokos település a Dunántúlon található: Tihanyban 1,76 millió forint az eladó lakóingatlanok átlagos négyzetméterára, az őrségi Szalafőn 1,38 millió forint, Balatonszemesen pedig 1,19 millió forintos négyzetméteráron lehet ingatlant vásárolni.

Az ingatlanok iránt érdeklődők 200 ezer forintnál olcsóbb átlagos négyzetméterárral találkozhatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés vármegyei csokos településeken. A három legolcsóbb falusi csokos település is a keleti országrészben található, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Karcsán 21 ezer forint, Kenézlőn 27 ezer, a Békés megyei Okányban pedig 37 ezer forint az eladó lakóingatlanok átlagos négyzetméterára. Korponai Levente, a money.hu vezetője jelezte, hogy a falusi csokos támogatás keretében megvásárolható ingatlannak számos kritériumnak meg kell felelnie, célszerű előzetes értékbecslést kérni, mert gyakran előfordul, hogy az ingatlanon bukik el a támogatás.

Fotó: mfor/Mester Nándor

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a babaváró és a csok plusz is hitel, tehát a hitelképesség fontos lesz a bankoknak az igénylésnél, amihez megfelelő jövedelemre van szükség. A 30 millió forintos csok plusz hitel esetén egy megközelítőleg nettó 4-500 ezres, az 50 milliósnál pedig nettó 700 ezres családi jövedelemből fizethetők a havi törlesztők az adósságfékszabály szerint, de a bankok ennél szigorúbbak is lehetnek.

Az Otthon Centrum szerint pedig az év harmadik negyedévét összesítő adatsor szerint az új építésű vidéki lakások kínálati négyzetméterára átlagosan 995 ezer forint, ami mindössze 2,1 százalékkal magasabb az előző negyedéves értéknél. A vidéki városok közül továbbra is Sopronban a legdrágább egy új építésű lakás négyzetmétere, csakhogy az 1,26 millió forintos átlagár az előző negyedévi értéknél alacsonyabb. Debrecen az előző negyedévhez hasonlóan őrzi második helyét 1,15 millió forintos négyzetméterenkénti kínálati átlagárral, míg Szeged 1,07 millió forinttal a harmadik legdrágább megyei jogú város.