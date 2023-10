Extrém módon megnőtt Budapest kerékpáros forgalma

A kivitelező a Budapest Közút Zrt., a munkálatok az időjárás függvényében október végén vagy november elején kezdődhetnek. A főváros és a BKK célja, hogy a Szent István körút áteresztőképessége ne csökkenjen, ugyanakkor valamennyi közlekedési módot teljes biztonsággal lehessen használni - hangsúlyozták.

Kifejtették: ennek érdekében a Szent István körúton - a Ferenc körúthoz hasonlóan - megmarad a 2x2 forgalmi sáv, az üzletek rakodóhelyeit a mellékutcák torkolataiba helyezik át. A tervezésnél kiemelt szempont volt a közösségi közlekedés segítése, ezért az Oktogon felé vezető oldalon a Nyugati tér előtt közös BKK-kerékpársávot alakítanak ki, a Margit híd irányába a jelenlegi busz-kerékpársávot továbbra is használhatják a buszok és a kerékpározók egyaránt.

Felmérések szerint sokan használják a kerékpársávokat. Fotó: Facebook

A Szent István körút egyes, ma parkolósávként használt szakaszain pollerekkel, azaz terelőoszlopokkal védett kerékpársávokat is kialakítanak, a budai irányba megmarad a Visegrádi és a Tátra utca közötti busz-kerékpársáv, a Nyugati tér és a Jászai Mari téri villamosmegálló közötti hiányzó szakaszokon pedig kerékpársávot alakítanak ki - tudatták. Megjegyezték, a kerékpársávoknak köszönhetően várhatóan kevesebben bicikliznek majd a járdán, ezért nemcsak kerékpárral, hanem gyalog is biztonságosabban lehet majd közlekedni a Szent István körúton.

A Szent István körút új közlekedési rendjének tervezésekor a szakemberek felhasználták az Üllői úti és Váci úti védett kerékpársávok kialakítása óta nyert tapasztalatokat, több módosítás után alakult ki a végleges verzió - jelezte a BKK.

Hozzáfűztek, a kidolgozott terveket a Magyar Autóklub és a Magyar Kerékpárosklub is véleményezte, valamint az Országos Mentőszolgálatot és a megkülönböztető jelzést használó közszolgáltatókat is tájékoztatták a változásokról. A kék lámpát használó járműveknek továbbra is átjárható marad az útszakasz.

Kitértek arra is, hogy a BKK folyamatosan vizsgálja az új, védett kerékpársávok forgalmát az Üllői úton és a Váci úton. A forgalomszámlálási adatok szerint az áprilisi bázisértékhez viszonyítva az Üllői út kerékpáros forgalma 242 százalékra emelkedett szeptember végére, míg a Váci út esetében ugyanez az érték 170 százalék, de szeptember elején a Váci út esetében is meghaladta a 200 százalékot - tették hozzá.