Folytatódik a békülés, Kína megfelez egy sor amerikai termékre kivetett büntetővámot

Kína felére csökkenti az egyes amerikai termékekre kirótt pótvámokat - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség a kínai vámhatóság csütörtöki közlésére hivatkozva.

Az intézkedés, amely február 14-étől lép életbe, arra az összesen mintegy 75 milliárd dollár értékű amerikai árucikkre vonatkozik majd, amelyekre 2019. szeptember 1-étől vetettek ki 5, illetve 10 százalékos büntetővámot, ellenlépésként a Washington által kínai árucikkekre bevezetett pótvámokra. 916-féle termékre, egyebek mellett a szójababra, sertéshúsra és halra kivetett 10 százalékos tarifa 5 százalékra, míg 801 különböző árucikkre, a többi közt autóalkatrészekre kirótt 5 százalékos tarifa 2,5 százalékra csökken.

A kínai pénzügyminisztérium internetes oldalán megjelent közleményben a döntést azzal indokolják, hogy január 16-án az amerikai fél is bejelentette: február 14-étől felére csökkenti az összesen 120 milliárd dollár értékű kínai termékekre vonatkozó, 15 százalékos büntetővámot. "A gazdasági és kereskedelmi feszültségek enyhítésének, valamint az együttműködés kibővítésének érdekében a kínai fél úgy határozott, hogy a vonatkozó intézkedéseket hasonló mértékben módosítja" - áll a közleményben, melyben azt is megfogalmazták, hogy a további módosításokat a két ország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok alakulásának függvényében teszik majd meg. A közlemény arra is kitért, hogy Peking reménye szerint a két fél közösen dolgozik majd annak érdekében, hogy végeredményként minden pótvámot eltörölhessenek.

A bejelentés majdnem három héttel az után történt, hogy a felek Washingtonban aláírták az amerikai-kínai kereskedelmi háború lezárását célzó megállapodás első szakaszát. A megállapodásban foglaltak szerint Kína az elkövetkező két évben 200 milliárd dollárral növeli az amerikai termékek és szolgáltatások - elsősorban a mezőgazdasági termékek - importját, cserébe pedig az Egyesült Államok kivezet egyes, kínai árucikkeket sújtó büntetővámokat.