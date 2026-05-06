Itt az elmúlt évek egyik legnagyobb meglepetése – trendfordulás történt a magyar iparban?

Legutóbb 2022 decemberében tudott ennél jobb teljesítményt összehozni a magyar ipar: a Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentése szerint a magyar ipar teljesítménye márciusban a nyers adatok szerint 6,7 százalékkal növekedett előző év azonos időszakához képest, míg szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 3,7 százalékos volt a növekedés mértéke. Az ipari termelés az év első három hónapjában 1 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

A KSH szerint a feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Februárhoz képest 3,1 százalékkos volt a bővülés az ágazatban, amire 2024 februárja óta nem volt példa.

Már lehetett sejteni, hogy az ipar területéről kedvező adat érkezhet márciusban, hiszen viszonylag jó első negyedéves GDP-adat érkezett múlt héten.

A magyar ipar a februári gyengélkedést követően magára talált, és márciusban érdemben bővülni tudott. Sőt, mi több, az elmúlt évek egyik legnagyobb pozitív meglepetését könyvelhetjük el. Azt már az első negyedéves GDP-adatból sejteni lehetett, hogy erős lehetett a márciusi ipari teljesítmény, hiszen a KSH az ahhoz fűzött kommentárjában az ipart pozitív hozzájárulóként emelte ki

- reagált Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

Szerinte a 2025 novemberi mélypont után egy tartósabb, felfelé ívelő trend van kibontakozóban. Ugyanakkor az ágazat kibocsátási volumene még mindig 4,1 százalékkal elmarad a 2021. évi átlagtól.

Hogy meddig tarthat ki ez a pozitív trend, az szerinte nagyban múlik majd a közel-keleti háborún, a Hormuzi-szoros blokádján, valamint az ebből fakadó energiapiaci és ellátási láncokat érintő sokkokon.

Mivel előzetes adatközlésről van szó, a KSH sok részletet még nem ismertetett, ugyanakkor a szűkszavú kommentár alapján egy fontos újdonsággal szembesülhetünk Virovácz Péter szerint. Felhívta a figyelmet arra: a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene éves bázison.

Az ipari gyorstájékoztatók között jócskán vissza kell görgetni ahhoz, hogy hasonló megfogalmazással találkozzunk. A legnagyobb súlyú alágak mind bővülni tudtak. Ezek közül is kiemelkedik az eddig is jól teljesítő elektronikai ipar. Ezúttal azonban csatlakozott a villamos berendezés gyártása és az élelmiszeripar, sőt, kisebb mértékben még a járműgyártás is. Vagyis kijelenthető, hogy nem egyetlen ágazat beinduló termelése húzta fel a magyar ipart, hanem egy általánosan javuló tendenciát látunk

- fogalmazott Virovácz Péter.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza úgy látja: ami újdonság az az élelmiszeripar teljesítményének jelentősebb növekedése, illetve a járműgyártás kisebb bővülése. Az ipar tartós növekedése szempontjából szerinte fontos lenne a külső kereslet erősödése, ennek azonban könnyen gátat szabhat az iráni háború, mely jelentős növekedést okoz az energiaárakban.

A járműgyártás is magára talált

Hozzá hasonlóan Molnár Dániel is úgy fogalmazott lapunknak küldött elemzésében, hogy kiemelkedően pozitív meglepetést okozott az ipari termelés márciusi alakulása. Az MGFÜ vezető elemzője szerint az adat mindenképpen váratlan atekintetben, hogy a múlt héten megjelent termék-külkereskedelmi adat számottevő csökkenést jelzett a legfontosabb termékcsoportokban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a KSH a járműgyártást is kiemeli, ahol kismértékű bővülés történt, ami nagyobb meglepetést jelent, hiszen itt a tavaly márciusi adat nem okozott alacsony bázist, vagyis sokkal inkább a BMW-gyár termelésének felpörgése, illetve a többi nagy beruházás próbagyártásának hatása jelenhetett meg. Ugyanakkor Molnár Dániel szerint az ipar kilátásaival kapcsolatban jelentős a bizonytalanság. Habár pozitívum, hogy a kiemelt ágazatok rendelésállománya februárban több mint ötödével meghaladta a megelőző évi szintjét, és a bővülés széles bázison nyugodott, a nemzetközi folyamatok, kiemelten is az iráni háború okozta energiaársokk, óvatosságra intenek szerinte.

Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemző szerint az akkumulátorgyártás teljesítménye gyorsulhatott, emellett kifejezetten pozitív hír, hogy a járműgyártás éves teljesítménye is pozitívba fordult márciusban. A legfontosabb felvevőpiacaink, főleg Németország lanyha konjunktúráját látva ugyanakkor szerinte a teljesítmény hirtelen megugrása némileg meglepőnek mondható. A következő hónapokban dőlhet el szerinte, hogy valóban egy pozitív trend kezdetét láthatjuk-e az iparban, és a jármű- és akkumulátorgyártásban korábban kiépített kapacitások érdemben növelik-e az ipari kibocsátást az idén.