Jön: 1000 adag ingyen csirke február 7-én Budapest szívében

Új, kizárólag csirkére épülő street food étkezde nyílik február 7-én a Blaha Lujza téren. A Blaha Chicken Tenders mögött a Kazinczy utcai Fat Mama csapata áll, a működést pedig tapasztalt séf irányítja. 

2026. február 7-én élesben is megnyitja kapuit a Blaha Chicken Tenders a Blaha Lujza téren. Az új street food hely egyetlen alapanyagra, a csirkére építi teljes kínálatát, és tudatosan a letisztultságra, a gyorsaságra és az állandó minőségre helyezi a hangsúlyt. A koncepció mögött a Kazinczy utcából ismert Fat Mama csapata áll, a napi működést és a szakmai irányt több évtizedes tapasztalattal rendelkező séf felügyeli.

A helyszínválasztás nem véletlen: a Blaha Lujza tér Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, ahol naponta több tízezren fordulnak meg. Az új étkezde a Rákóczi út árkádos szakaszán kapott helyet, közvetlenül a 7-es busz megállójánál, kifejezetten street food fogyasztásra optimalizált mérettel és működéssel.

„Alapvetően à la carte vendéglátással foglalkozunk, de tavaly év elején egy kedves ismerősünk megkeresett minket azzal, hogy van egy kis hely, amivel nem tud mit kezdeni, és ne álljon üresenMagyarországon a csirke rendkívül népszerű alapanyag, ezért olyan koncepciót kerestünk, ami egyszerű, szerethető és könnyen megvalósítható. Nem klasszikus gyorséttermet akartunk, hanem letisztult, minőségi street foodot” - idézi fel a kezdeteket Márton Ádám, a Blaha Chicken Tenders ügyvezetője

Egy alapanyag, teljes fókusz

A Blaha Chicken Tenders teljes kínálata a csirkére épül. A hús hazai forrásból érkezik, a panírozás helyben történik, az ételek pedig kizárólag rendelés után készülnek. A köretek és kiegészítők is szűk, de tudatosan felépített választékot alkotnak: sült krumpli, coleslaw, amerikai ihletésű Texas Toast és többféle, házilag készített szósz egészíti ki a fő elemet.

Csak a csirke
Fotó: Fat Mama


„A 2025–2026-os gasztronómiai trendek egyértelműen az egyszerűség és a minőség irányába mutatnak” – mondja az ügyvezető. „Egyetlen alapanyagra építeni nemcsak koncepcionális döntés, hanem szakmai előny is. Így sokkal könnyebb garantálni az állandó minőséget, gyorsabbak a folyamatok, és a vendég pontosan tudja, mire számíthat. Ez a fókusz segít abban, hogy ne csússzunk el a célunktól, ami az egyszerű, minőségi, hazai alapanyagokra épülő street food.”

Fat Mamától a Blaháig

A háttérben komoly szervezeti és szakmai tapasztalat áll. A Fat Mama évek óta stabil szereplője a budapesti vendéglátásnak, nagy létszámú csapattal és kiforrott működéssel. Ezt a tudást emelték át az új helyre is.

„A Fat Mamában angolszász mintára épülő csapatműködéssel dolgozunk, ezt a szemléletet hozzuk át a Blaha Chicken Tendersbe is” – fogalmaz Márton Ádám. „Az együttműködés lényege, hogy a vendégélmény és a minőség minden egységben ugyanazon a szinten maradjon. A konyhai munka mögött ugyanaz a szakmai tudás áll, a séfünk pedig garancia arra, hogy amit kiadunk a kezünkből, az következetesen magas színvonalú.”

A konyhai oldalról a legnagyobb kihívást az egyszerűség és a gyors reprodukálhatóság jelenti. Street food környezetben nem fér bele az esetlegesség: a terméknek csúcsidőben is ugyanazt a minőséget kell hoznia.



„A legnagyobb szakmai kihívás az, hogy az étel mindig ugyanúgy készüljön el, akár nagy forgalom mellett is” – hangsúlyozza az ügyvezető. „A cél az, hogy valódi win-win helyzet alakuljon ki a vendég és a termelő között: a vendég mindig azt kapja, amit vár, mi pedig hosszú távon is meg tudjuk őrizni az értékállóságot.”

1000 adag ingyen csirke február 7-én

A Blaha Chicken Tenders 2026. február 7-én, szombaton nyit meg hivatalosan a nagyközönség előtt. A nyitónapon a szervezők az első vendégeknek külön meglepetéssel is készülnek, 1000 ingyen adag ételt adnak az érdeklődőknek.

