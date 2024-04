Egyszerűen még mindig félnek a magyar vásárlók

Első látásra lendületes emelkedést ért el februárban és az idei év első két hónapjában a kiskereskedelem, ám a részletes adatok szerint sokkal több kell a tényleges fejlődéshez.

A drágább termékekre még nem igazán vevők a magyarok

Fotó: eMag

Februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene jelentősen, 4,6 százalékkal emelkedett. A forintban mért forgalom megközelítette az 526 milliárd forintot, ami 7 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A bővülésben nagy szerepet kapott a bázishatás, tavaly ugyanis masszív visszaesés történt feburárban, akkor a volumen majdnem 10 százalékos visszaesésben volt. Az összegszerű forgalom egyébként már akkor is nőtt, 13 százalékkal. Tehát tavaly februárban sokkal kevesebbet vásároltak a magyarok sokkal több pénzért az infláció megugrása miatt. Emellett a szökőnaphatás is torzítja az adatokat, az idén ugyanis 29 napos volt a február.

Összességében 1,1 százalékkal nőtt a forgalom volumene éves szinten, januárhoz képest pedig mínuszos lett az eredmény. Azaz még mindig gyengén teljesít a szektor.

Illatszeres kivétel

A részletes adatok szerint az év első két hónapjában

a főként élelmiszereket árusító boltok, beleértve a dohánytermékeket forgalmazó üzleteket az év első két hónapjában 3 százalékos volumenbővülést tudtak felmutatni.

A nem élelmiszereket kínáló üzletek többségénél a volumenindex szintén negatív tartományban marad. A nagyobb értékű dolgokat, műszaki cikkeket, bútorokat árusító üzletek több mint 6 százalékos mínuszt szenvdehettek el. A cipő- és ruhaboltok forgalmának volumene 3 százalékkal esett vissza. A gyógyszert és illetszereket forgalmazó egységek voltak a kivételek, előbbieknél 5,5, utóbbiaknál majdnem 12 százalékkal nőtt a forgalom volumene.

Összességében az látszik, hogy a kiskereskedelem a reálbérek emelkedése ellenére még nem került tartósan emelkedő pályára. Sőt - ahogy az alábbi infografikán is látható - a torzításokat kiszűrő, naptárhatással és szezonálisan korrigált adatok alapján a boltok kiskereskedelmi forgalma nem éri el a 2021-es átlagot. Azaz a három évvel ezelőtti szinttől is elmaradnak a vásárlások. Legutóbb ez a mutató 2022 novemberében volt a pozítív tartományban.

Az óvatosság az úr

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a friss kiskereskedelmi adatokat gyengének nevezte. Kommentárjában azt írta: bár éves alapon 1,1 százalékkal nőtt a forgalom, de havi alapon 0,6 százalékkal csökkent. Az 1,1 százalékos bővülés nem nevezhető jónak, hiszen a reálbérek több mint 10 százalékkal emelkedtek januárban (ezt kapják meg jellemzően február elején a munkavállalók), de a nyugdíjak reálértéke is emelkedett: a 3,7 százalékos inflációt az idén év elején 6,0 százalékos nyugdíjemelés kísérte, de a bázisidőszakban a nyugdíjasok még nem rendelkeztek a 3,1 százalékos novemberi (persze visszamenőleges) pótlólagos nyugdíjemeléssel sem. A háztartások óvatossága tehát továbbra is jelentős és a jelek szerint csak lassan oldódik, ami kockázatot jelent a GDP alakulása szempontjából és nagy bizonytalanságot az egész éves számok tekintetében: bár az erőteljes bér és mérsékelt inflációs folyamatok lehetővé tennék a fogyasztás felpörgését és a gazdaság erőteljes (3 százalékot meghaladó) növekedését, ennek bekövetkezése az első hónapok adatai alapján egyelőre bizonytalan, az előrejelzések ezért mindenképpen óvatosabbak. Szerinte kellemetlen meglepetés az a nem élelmiszerek vásárlásának éves alapú 2,1 százalékos csökkenése. Ez azt jelenti, hogy a halaszthatóbb vásárlások esetében a háztartások még mindig óvatosak, azokat halasztják, amit korábban elhalasztottak, azt nem pótolják. Az elmúlt fél évben beérkező kiskereskedelmi adatok alapján nehéz előrejelzést adni a forgalom további alakulására. Regős Gábor közölte: "folyamatosan vártuk, várjuk a bérfolyamatok alapján a forgalom fellendülését, ám ez csak kisebb részben következett be. A fundamentumok indokolnák a növekedést, ám ez mégsem történik meg.

Negatív meglepetésről beszélt az adatokat kommentálva Virovácz Péter, az ING közgazdásza is.

A részleteket nézve a legfontosabb meglepetést a nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalma okozta. Havi szinten ugyanis 1,1 százalékos visszaesést láthattunk ebben a szegmensben. Az igazán nagy meglepetés, hogy a csomagküldő és internetes kiskereskedelem közel 3 százalékkal csökkent. Ez alapján tehát a januári 3 százalék körüli növekedés csak egy egyszeri hatás lehetett. Ami miatt különösen negatív a friss adatok olvasata, hogy januárhoz hasonlóan februárban is volt érdemi kuponfizetés a lakossági állampapírok kapcsán. Emlékezhetünk a februári költségvetési adatra, amely ezt kifejezetten ki is emelte. Úgy tűnik, hogy ez esetben a hozamok nem a kiskereskedelemben csapódtak le. Könnyen lehet ugyanakkor, hogy ez most a szolgáltatószektorban jelent meg, de erre majd csak az első negyedéves GDP-adatok adnak választ. Az élelmiszer-üzletek forgalmának volumene havi alapon 0,3 százalékkal nőtt februárban, és a tavalyi alacsony bázis miatt jelentősebb javulás látszódott éves alapon. Ugyanakkor az értékesítési mutatók 2024 elején még mindig a 2018 végén, 2019 elején látott szinteknek felelnek meg, vagyis van még mit javulnia az élelmiszer-kiskereskedelmi szektornak. Az üzemanyagforgalomban is további negatív változást látni. A jövedékiadó-emelés miatt decemberre előrehozott tankolások után a január gyenge lett, de februárban sem jött visszapattanás. Sőt, a tovább emelkedő árak még visszafogottabb fogyasztást hoztak, és újabb 0,9 százalékkal csökkent havi alapon az üzemanyagkutak forgalma.

Virovácz szerint historikusan a kiskereskedelem egészének forgalma még mindig a 2020 végi, 2021 eleji szinteken tartózkodik, tehát az összkép ez alapján sem eléggé bíztató. "Pont ezért is jeleztük a korábbi anyagainkban, hogy korai egy trendszerű és dinamikus kilábalásról beszélni. Ez sajnos be is igazolódott. Mindazonáltal a következő hónapokban az alacsony bázis mellett a normalizálódó infláció és így az erős reálbérnövekedés támaszt nyújthat a kiskereskedelemnek. Márciusban is jelentős kifizetések történnek a lakossági állampapírok hozamai tekintetében, így talán az ismét adhat némi lendületet a szektornak, habár a februárra várt hasonló hatás elmaradt. Ez utóbbi is azt jelzi, hogy a fogyasztói bizalomnak tovább kell javulnia, az óvatossági motívumnak oldódnia kell, amihez idő szükséges. Ugyanakkor már látunk biztató jeleket ebben a tekintetben" - tette hozzá.

Nagy János, az Erste szakértője egyebek mellett szintén azt emelte ki, hogy a tartós fogxasztási cikkek forgalma zsugorodott, márpedig ez a mutató fejezi ki leginkább a fogyasztás ciklikus pozíciójának állását.