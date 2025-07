Nagyon bepöccentek Nagy Mártonék egy hazai lap cikke miatt

„A Budapest Airport visszavásárlása mellett szóló legfőbb érvek, hogy a tranzakció nemzetközi piaci standardok szerint, 16,5-szeres EBITDA-szorzón történt, vagyis a befektetés várhatóan 16,5 év alatt térül meg, szemben a kritikusok által említett 45 évvel. A repülőtér jövedelmezősége folyamatosan javul, az utas- és cargoforgalom rekordokat dönt, így a megtérülési idő a vártnál is rövidebb lehet. A vállalat nemcsak osztalék, hanem tulajdonosi hitelek kamatai révén is jelentős, évi 70-80 milliárd forint jövedelmet termel, amely évről évre nő”, érvel a minisztérium.

„Ez azért vethet fel kérdéseket, mert 2080-ban amúgy is lejárt volna a 75 éves koncesszió, és akkor ingyen visszaszálltak volna a BA Zrt. jogai magyar államra”, teszik hozzá.

A lap le is vezeti a számításait.

A Népszava szerint, ha azt feltételezzük, hogy a jövőben is megmarad ez a jövedelmezőség, akkor az Orbán-kormány befektetése legfeljebb 45 év alatt térülhet meg, nem számolva a tőkeköltségekkel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!