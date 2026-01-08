10 milliárd eurót kínáltak, de csak 3 milliárdot fogadott el a magyar állam

Töretlen a bizalom Magyarország iránt, hazánk – az Államadósság Kezelő Központ 2026-os finanszírozási tervével összhangban – a mai napon ismét kiemelkedő kereslet mellett hajtott végre sikeres eurókötvény-kibocsátást, összesen 3 milliárd euró értékben.

Hazánk a mai napon ismét kiemelkedő kereslet mellett hajtott végre sikeres eurókötvény-kibocsátást, az Államadósság Kezelő Központ 2026-os finanszírozási tervével összhangban – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerda esti közleményében. A tranzakció keretében összesen 3 milliárd euró értékben keltek el magyar devizakötvények, amelyből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt. A kötvények iránt kiemelkedő, háromszoros volt a befektetői érdeklődés, összesen 10 milliárd eurót meghaladó értékű ajánlat érkezett.

A 2 milliárd eurónyi, 7 éves futamidejű, 2033-ban lejáró kötvény kamata 4,25 százalék 160 bázispontos hozamfelárral. Az 1 milliárd eurónyi 12 éves futamidejű, 2038-ban lejáró zöld kötvény kamata 4,875 százalék, 195 bázispontos hozamfelárral. Az eurókötvényeket a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően az eredeti árindikációnál 30, illetve 25 bázisponttal kedvezőbben sikerült árazni.

A magyar államadósság devizaaránya a mostani kibocsátással együtt, a finanszírozási terv teljesülése mellett 2026 végére továbbra is a 30 százalékos középtávú cél körül, a kijelölt tolerancia sávon belül alakul.

Kapcsolódó cikk Már összeszedtek 4100 milliárdnyi plusz adósságot Nagy Mártonék, és még nincs vége az évnek Nyugdíjakra 6700 milliárd ment el.

A jelentős érdeklődés és az előzetesen vártnál kedvezőbb kamatszint is azt mutatja, hogy Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi befektetői bizalom a geopolitikai feszültségek és a német gazdaság nehézségei ellenére is, mivel az államháztartás helyzete stabil, az állami működés finanszírozása pedig megfelelően biztosított. Ezt a tavalyi kiemelkedően eredményes kötvénykibocsátások is visszaigazolják, melyek során az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat – írja az NGM.

Hazánkat globális pénzügyi színtéren továbbra is elismert szereplőként, megbízható partnerként kezelik. Ezt a bizalmat a hitelminősítők legutóbbi döntései is igazolták: Magyarország úgy kezdte a 2026-os évet is, hogy a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – egyaránt befektetésre ajánlja – fogalmaznak