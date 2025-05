10 millió forintos bírságot kaptak a nyakukba a külföldi horrorkaravánok a magyar utakon

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Tavaly rekord értékű, összességében 4,5 milliárd forint bírságot szabott ki a Közlekedési Hatóság a közúti teher- és személyszállító járművek ellenőrzésekor. Ennek az összegnek a 96 százalékát a helyszínen sikerült beszedni. A gépjárművek műszaki állapotára, a járművezetők vezetési és pihenő idejére vonatkozó szabálysértések száma jelentős volt, ahogyan a kabotázs szállítás szabályainak megsértése is. A 2024-ben regisztrált kilencezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el.

Komoly problémát jelen emellett a szállítmány szakszerűtlen rögzítése, illetve a menetíró készülék hiánya vagy a kártya nélküli vezetés is. Utóbbiakból ugyanis arra lehet következtetni, hogy a gépjárművezető nem tartja be a vezetési- és pihenőidőkre vonatkozó szabályokat, ami szintén közlekedésbiztonsági kockázatot jelent a hazai utakon. A hatóság munkatársai leginkább a tranzitútvonalakon és autópályákon, illetve az országhatár közelében végezték az ilyen jellegű ellenőrzéseket.

Most az autószállítókra fókuszáltak Fotó: Depositphotos

Az autószállító járművek közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek, ha üzemben tartóik nem tartják be az előírásokat. Speciális esetei ennek az úgynevezett „horrorkaravánok”, az általában használt gépjárműveket szállító túlterhelt és gyakran műszakilag rossz állapotban levő teherautók.

A hatóság összesen 9,88 millió bírságot szabott ki, amelyet a helyszínen maradéktalanul be is szedett.

