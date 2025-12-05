1p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Szociális segélyezés

100 ezer forint készpénzt kaptak karácsonyra egy borsodi falu lakói

mfor.hu

Berentében népszerű lesz a polgármester.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Berente képviselő-testülete úgy döntött, hogy megajándékozza lakóit az ünnepek előtt, ráadásul nem kevés pénzzel, vette észre az erről szóló hirdetményt a Borsod24., amit a 24.hu szemlézett.

A nagyjából ezer fős település honlapján is elérhető szöveg szerint az önkormányzat

 a karácsonyi ünnepek alkalmából Berente településén az arra jogosultak részére, egyszeri 100.000,- forint karácsonyi támogatást biztosít.

A hat számjegyű összeget már ki is fizették a többségnek valószínűleg, hiszen december harmadikán lehetett azt készpénzben átvenni, de aznap indították az utalásokat is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jött egy nem annyira rossz adat, és máris zavar támadt az erőben

Jött egy nem annyira rossz gazdasági adat, de még nem bonthatnak pezsgőt Nagy Mártonék

A vártnál kedvezőbben alakult októberben az ipari termelés Magyarországon. Tovább él a remény, hogy legalább a fél százalékos GDP-növekedést elérjük 2025-ben, azonban ez csak sovány vigasz lenne. A mélyben ugyanis strukturális gondok is felsejlenek, és továbbra sem igazán biztató, hogy ennyire kitett a magyar gazdaság a külső, leginkább a német piaci folyamatoknak. Sok függ majd attól, hogyan alakul a Merz-kormány sorsa. 

Lassan olyan olcsó lesz a benzin, hogy a fél világ idejár majd tankolni

Lassan olyan olcsó lesz a benzin, hogy a fél világ idejár majd tankolni

Az átlagárak tovább csökkenhetnek.

Nagyítóval lehet csak megtalálni a remény szikráját a friss ipari adatban

Csak nagyítóval találtuk meg a remény szikráját a friss ipari adatban

Éves szinten nagyobb a csökkenés a szeptemberi mutatóhoz képest, havi alapon viszont ismét enyhén bővült a szektor teljesítménye októberben.

Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Kisebb lesz Balásy Gyula céghálója, de azért nincs nagy baj.

Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

Igaz, kétszer is ajánlatot kellett tenniük.

Jó hír: még olcsóbb lesz tankolni péntektől

Jó hír: még olcsóbb lesz tankolni péntektől

Legalábbis, ha a kutakon is érvényesül az árcsökkentés.

Csak a munkavállalók fele számíthat jövőre béremelésre

Ezt mondják a munkáltatók a fizetésemelésekről.

Megrohamozták a magyar ruha- és cipőboltokat októberben

Megrohamozták a magyar ruha- és cipőboltokat októberben

A magyar vásárlók nem vártak a Black Fridayig: októberben havi alapon is 6,1 százalékkal bővült a ruha- és cipőboltok forgalma. A nyugdíjasok azonban hiába kaptak utalványt, az élelmiszer- ital- és dohányáru-üzletekben elmaradt a forgalom a szeptemberitől. Az Országos Kereskedelmi Szövetség hiányolja a lakossági bizalmat, és úgy látják, ezt az évet már egy nagybevásárlási roham sem mentheti meg.

Nem vált valóra Orbán Viktor rémálma – ennyi lesz a minimálbér jövőre

Nem vált valóra Orbán Viktor rémálma – ennyi lesz a minimálbér jövőre

Aláírták a megállapodást a munkaadók és a munkavállalók képviselői. Jövőre a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik – járulékcsökkentésre most nem futotta a kormánynak. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a rémálmai közé tartozik, hogy nem tudnak megegyezni a felek – ez nem vált valóra még nehezített pályán sem.

60 milliárdot már szétosztogatott a kormány, de 26 milliárd még hátravan

60 milliárdot már szétosztogatott a kormány, de 26 milliárd még hátravan

Napelemekre is akadt forrás.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168