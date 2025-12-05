100 ezer forint készpénzt kaptak karácsonyra egy borsodi falu lakói

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Berente képviselő-testülete úgy döntött, hogy megajándékozza lakóit az ünnepek előtt, ráadásul nem kevés pénzzel, vette észre az erről szóló hirdetményt a Borsod24., amit a 24.hu szemlézett.

A nagyjából ezer fős település honlapján is elérhető szöveg szerint az önkormányzat

a karácsonyi ünnepek alkalmából Berente településén az arra jogosultak részére, egyszeri 100.000,- forint karácsonyi támogatást biztosít.

A hat számjegyű összeget már ki is fizették a többségnek valószínűleg, hiszen december harmadikán lehetett azt készpénzben átvenni, de aznap indították az utalásokat is.