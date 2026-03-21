1000 forintos benzinár? Van, ahol ez már nem csak riogatás

Egyre nagyobb a kockázat, hogy az olaj ára akár tartósan a 100 dolláros szint közelében ragadhat, tekintve, hogy az Öböl menti országok exportja továbbra is erősen akadozik. A logisztikai szempontból kritikusnak számító Hormuzi-szorost ugyan Irán nem tudta lezárni, ám az arra közlekedő hajók állandó támadásoknak vannak kitéve.

Ha pedig mindez nem lenne elegendő, akkor érdemes arról is megemlékezni, hogy talán a szállítási problémákat is felülmúlhatja az a tény, hogy az Öböl menti régióban mind a földgáz-, mind a kőolajtermelő és -tárolókapacitásokat egyre több támadás éri. Ez pedig azzal fenyeget, hogy a szoros megnyitása esetén a kieső kapacitások miatt továbbra sem látunk majd jelentős áresést. A Hormuzi-szoros ügyében a legfrissebb kommentárok már arról szólnak, hogy egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az Egyesült Államok beveti a szárazföldi haderejét is annak érdekében, hogy a tengeri útvonalat biztosítani tudják.

Kapcsolódó cikk Reuters: amerikai csapatokat telepíthetnek Irán partvidékére Kulcskérdés a Hormuzi-szoros biztosítása.

Hogy ez pontosan mikor és milyen formában fog megtörténni, az persze továbbra is kérdéses, ugyanakkor a csapatösszevonások vagy éppen a térségbe rendelt jelentős számú felderítő egység mind erre utalnak.

Ugyanakkor amíg a világpiacon a kínálat nem kezd el nőni, addig várhatóan komolyabb olajáresésre sem fog sor kerülni. A 100 dollár feletti tőzsdei árak viszont továbbra is magasan tartják az üzemanyagárakat. Utóbbiakra ráadásul az is komoly hatással van, hogy a készletek megnyitásával ugyan a lakosság és a gazdasági szereplők számára is biztosították világszerte az üzemanyagot, a hírek szerint a finomítói termelés kisebb, mint a fogyasztás. Vagyis a befektetők elkezdték árazni azt, hogy végesek a készletek, és fordulat hiányában (igaz, csak több hónap múlva) esetleg korlátozásokat kell bevezetni.

Kapcsolódó cikk Bod Péter Ákos: Mi jön az olaj és a gáz drágulása után? Lesz-e újabb pénzügyi világválság?

A fentiek miatt az üzemanyagok nemzetközi jegyzése Európa-szerte emelkedett. Ez ugyan az ársapkás magyar benzin- és gázolajár miatt kevésbé szembetűnő, ám számos hazai kúton feltüntetik a piaci árat is, amelyek jócskán meglódultak. A legutóbbi áremelések után a benzin esetén is látótávolságba került a 700 forintos szint, míg a dízel a 750-es árat közelítette meg.

A fentiek alapján talán nem meglepő, hogy az árstopos magyar benzin uniós viszonylatban a legolcsóbbak közé került. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal csupán 5 olyan országot találhatunk, ahol az átlagárak alapján olcsóbb a 95-ös benzin, mint a magyar piacon. Érdekes viszont megnézni, hogy több országban is 2 euró fölé ugrott a benzin ára, sőt Hollandiában – átszámolva az euróban fizetendő árat – közelít a benzin az 1000 forintos szinthez.

Értelemszerűen mindez azzal járt, hogy a régiós rangsorban sincs túl sok olcsóbb ország: a friss rangsor szerint csak Bulgáriában, Szlovéniában és Szlovákiában alacsonyabb a 95-ös benzin ára.

A gázolaj kapcsán az Mfor Üzemanyagár-figyelő egy héttel korábbi írásában is arra emlékeztettünk, hogy a hatósági ár az aktuális piaci szint alatt lett meghúzva. Így, a további áremelkedés értelemszerűen azt eredményezte, hogy a hazai árak a Weekly Oil Bulletin rangsorában még kedvezőbbek lettek, csupán négy országban találunk alacsonyabb átlagárat.

A régiós rangsorban ennek megfelelően az egyik legolcsóbb lett a magyarországi átlagár, Bulgária mellett a szlovákiai benzinkutakon találunk alacsonyabb dízelárakat.

Merre tart az olaj?

Az olaj ára az év elején látott szinthez képest drasztikusan drágult, pénteken felszökött a tőzsdei ár 110 dollár környékére a Brent esetén. Az elmúlt napok hezitálása után csütörtökön több állam is közös nyilatkozatban jelezte, hogy kész hozzájárulni a szoroson való biztonságos áthaladás biztosításához. Így Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia és Japán is

Izrael és Irán pénteken újabb támadásokat intézett egymás ellen, előbbiek igyekeznek tovább rombolni Irán katonai képességeit, és kiiktatni az állami és egyházi vezetőket, Teherán pedig olyan célpontokat támad, ami komolyabb gazdasági hatású, így például a legnagyobb izraeli olajfinomítót. Ráadásul az irániak hiába ígérték meg néhány napja, hogy a szomszédos muszlim országokba nem indítanak rakétákat és drónokat, csütörtökön Kuvaitban is találat ért egy olajfinomítót.

Kapcsolódó cikk Éktelen haragra gerjedt Trump az újabb iráni támadás miatt Darázsfészekbe nyúlt az amerikai elnök.

Az emelkedő olajárak miatt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Donald Trump elnök is többször megszólalt a héten. Bessent csütörtökön azt mondta, hogy az Egyesült Államok hamarosan feloldhatja a tartályhajókon rekedt iráni olajra vonatkozó szankciókat. A pénzügyminiszter azt is kilátásba helyezte, hogy készleteket szabadítanak fel az amerikai stratégiai kőolajtartalékból. Mindez azonban csak átmeneti áresést okozott, tekintve, hogy egyelőre szó sincs diplomáciai rendezésről, katonai téren pedig a bombázásokkal és rakétatámadásokkal nem sikerült megdönteni az iráni rezsimet, az olajpiacon továbbra is feszült helyzetet okoz.

A fentiek miatt a piaci árak a következő napokban tovább emelkedhetnek. A magyar autósok egyelőre abból a szempontból nyugodtak lehetnek, hogy rögzített áron tankolhatnak, azt azonban mindenki csak találgatja, hogy a készletek meddig tartanak ki. A mostani magyarországi áron ugyanis egyetlen cégnek sem éri meg üzemanyagokat behozni, a Mol kapacitásai pedig a legutóbbi árstop során is kiderült, hogy végesek.