1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről

A Fehér Ház közleménye szerint a Mol 510 ezer tonna amerikai olajat vásáról az Egyesült Államoktól és amerikai olajcégketől, összesen 500 millió dollár (jelen árfolyamon bő 162 milliárd forint) értékben.

Arról is megállapodás született J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során, hogy Magyarország 700 millió dollár értékben vesz HIMARS rakétarendszert, illetve Magyarország vesz egy kis moduláris reaktort (SMR) is, hogy felmérje a technológia működőképességét. A kutatás eredményeként akár 10 amerikai SMR-t is vehetünk, összesen 20 milliárd dollár értékben. Az MVM erről az együttműködésről a GE-vel, Holteckel és a Westinghouse-zal írt alá szándéknyilatkozatot. Az atomenergetikai megállapodásoknak itt még nincs vége: a Westinghouse szándéknyilatkozatot írt alá az MVM-mel arról is, hogy meghosszabbítsák a Paks 1 üzemidejét.

A GE egészségügyi részlege a Semmelweis Egyetemmel is aláírt egy szándéknyilatkozatot egy onkológiai központ létrehozásáról, ami amerikai és mesterségesintelligencia-alapú fejlesztéseket vetne be a rákos betegek diagnosztizálására és gyógyítására.

A Microsoft a kormánnyal arról állapodott meg, hogy felhőalapú szolgáltatásokkal megerősítik a közintézmények digitális infrastruktúráját, és a Gábor Dénes Egyetemmel hárman egy olyan szándéknyilatkozatot írtak alá, amivel digitális- és MI-képzéseket nyújtanának magyar KKV-knak.

