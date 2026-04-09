2p
Makró Atomenergia Hadügy, védelem, honvédelem Olaj J. D. Vance Microsoft Mol MVM

1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről

mfor.hu

Olajat és fegyvert is veszünk az amerikaiaktól.

A Fehér Ház közleménye szerint a Mol 510 ezer tonna amerikai olajat vásáról az Egyesült Államoktól és amerikai olajcégketől, összesen 500 millió dollár (jelen árfolyamon bő 162 milliárd forint) értékben.

Arról is megállapodás született J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során, hogy  Magyarország 700 millió dollár értékben vesz HIMARS rakétarendszert, illetve Magyarország vesz egy kis moduláris reaktort (SMR) is, hogy felmérje a technológia működőképességét. A kutatás eredményeként akár 10 amerikai SMR-t is vehetünk, összesen 20 milliárd dollár értékben. Az MVM erről az együttműködésről a GE-vel, Holteckel és a Westinghouse-zal írt alá szándéknyilatkozatot. Az atomenergetikai megállapodásoknak itt még nincs vége: a Westinghouse szándéknyilatkozatot írt alá az MVM-mel arról is, hogy meghosszabbítsák a Paks 1 üzemidejét.

A GE egészségügyi részlege a Semmelweis Egyetemmel is aláírt egy szándéknyilatkozatot egy onkológiai központ létrehozásáról, ami amerikai és mesterségesintelligencia-alapú fejlesztéseket vetne be a rákos betegek diagnosztizálására és gyógyítására.

A Microsoft a kormánnyal arról állapodott meg, hogy felhőalapú szolgáltatásokkal megerősítik a közintézmények digitális infrastruktúráját, és a Gábor Dénes Egyetemmel hárman egy olyan szándéknyilatkozatot írtak alá, amivel digitális- és MI-képzéseket nyújtanának magyar KKV-knak.

(via Telex)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Már több mint 9 milliárdot osztott ki a kormány, ezer társasházban örülhetnek

Éljen az igazságos elosztás!

Nagyon készült Kína az olajválságra – meg is látszik

Nem hiányzik nekik a közel-keleti olaj annyira. De hogy csinálják?

Visszahúzták a láthatatlan kezet, főleg nálunk és a lengyeleknél

Az elmúlt évek válságai miatt világszerte erősen befékezett a vállalkozások hitelfelvételi és beruházási kedve. 2026-ra fordulva az európai országok többségében már egy jól látható élénkülést figyelhettünk meg, a közel-keleti háború nyomán viszont ismét a bizonytalanság lett az úr. A koronavírus-járvány óta az Európai Unióban egyre nagyobb szerepet kapnak az államilag támogatott hitelek. A régiónkban pedig az látszik, hogy ahol eurót használnak, ott kevésbé van szükség a központi beavatkozásra.

Áremelkedést hozhat az iráni konfliktus hatása a következő hónapokban?

Mennyire hatottak a védett árak az infláció alakulására?

A GKI értékelése az inflációs adatokról.

Trump bekeményített: komoly vámokat jelentett be

Lépett az amerikai elnök.

Ha össze is jön az évek óta kergetett csoda, a babérokat már az új kormány arathatja le a magyar iparban

A magyar ipar hónapról hónapra látott teljesítményét fürkészve az lehet az érzésünk, hogy egy véget nem érő körforgásba csöppentünk. A decemberi és a januári, hosszú idő után végre kedvező adatokra április 8-án, a választások hetében érkezett egy kijózanító februári szám. Ráadásul a közel-keleti háború miatti energiaválság hatásai egyelőre teljesen kiszámíthatatlanok. Ha – és a feltételes mód itt duplán indokolt – minden jól alakul, akkor 2026-ban talán véget érhet a magyar ipar három éve tartó vesszőfutása.

Mennyibe kerülne a tankolás védett ár nélkül?

A piaci átlagárak így alakulhatnak a kutakon.

Kegyelmi állapotban vagyunk – de vajon meddig?

A kéthetes közel-keleti tűzszünet öthetes csúcsra lökte a forintot, ám később korrekció következett. Ebben alapvetően nem annak van szerepe, hogy a márciusi éves infláció négy hónapon át tartó csökkenés után ismét nőtt, hiszen ez várható volt az egy éve bevezetett árrésstop teremtette alacsony bázis miatt. Hanem annak, hogy régóta nem látott bizonytalanság övezi a geopolitikai helyzetet, amit még tetéz a négy nap múlva lezajló hazai választások értelemszerűen előre nem látható végkimenetele. Íme a szerda reggeli inflációs adat kapcsán adott első szakértői gyorsreakciók.

A Bloomberg szerint a Tisza győzelme mára piaci konszenzussá vált

A kormányváltás elmaradása rövid távú eladási hullámot válthat ki.

Februárban is bővült a kiskereskedelmi forgalom

Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 4,1 százalékkal bővült, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG