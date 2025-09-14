15 százalékkal növelné a magyar GDP Nagy Márton az AI segítségével

Az EU komoly lemaradásban van Kínához és az Egyesült Államokhoz képest a mesterséges intelligencia terén – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Index AI Summit konferenciáján. Probléma, hogy a digitális alapinfrastruktúrák döntő részét amerikai nagyvállalatok birtokolják az EU-ban. A miniszter a finanszírozást is elégtelennek tartja, illetve úgy látja, a GDPR és az EU mesterségesintelligencia-törvénye jelentős terhet ró a fejlesztő cégekre. Ráadásul az Egyesült Államok elszívja a legjobb európai szakembereket, és az EU az adatközpontok piacán sem versenyképes a magas energiaárai miatt.

Magyarország számára azonban kitörési pontnak nevezte a mesterséges intelligenciát. A frissen megújított 2025-2030-as MI-stratégia célja a termelékenység növelése: 2030-ig 15 százalékos, MI által generált GDP-többletet szeretne elérni a kormány. „Az MI-technológiák alkalmazása jelentős termelékenységnövekedést hozhat, hiszen a vállalkozások képesek optimalizálni működésüket, miközben digitalizáltságuk szintjét is emelik” – mondta a miniszter.

A stratégia egyik legfontosabb elemének az oktatást tartja. „Folyamatosan aktualizálni kell a tudást. Kiemelt jelentőséggel bír tehát a munkavállalók digitális készségeinek fejlesztése – lépést kell tartani a munkaerőpiaci változásokkal” – tette hozzá. A stratégia célja, hogy egymillió magasabb hozzáadott értékű munkakör legyen Magyarországon öt éven belül.