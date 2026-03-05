3p

Makró Kiskereskedelem

1500 milliárd forintot hagytak a magyarok a boltokban

mfor.hu

Megugrott a kiskereskedelmi forgalom, főleg az internetes és csomagküldő szektor szárnyal.

2026. januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal nagyobb volt az előző havinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2026. januárban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

  • Az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,5 százalékkal nőtt.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,7 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 6,5 százalékkal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,7 százalékkal bővült. Az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 10, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 6,7, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 3,3, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 1,9, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 1,5 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a bútor-, műszakicikk-üzletekben 3,3 százalékkal csökkent.
  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 14 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 5,7 százalékkal nőtt.
  • A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 6,5 százalékkal csökkent.

2026. januárban:

  • Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1504 milliárd forintot ért el.
  • Az országos kiskereskedelmi forgalom 50 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Részletes elemzéssel, az első szakértői reakciókkal hamarosan jelentkezünk.

 

