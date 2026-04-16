1500 milliárdos lyukat is üthet a költségvetésbe Magyar Péter

Ha megvalósítja az adóprogramját.

A vasárnapi választásokat fölényesen megnyerő Tisza Párt korábban már közölt részleteket a tervezett adóprogramjáról, a Niveus ennek hatásait vizsgálja lapunknak küldött elemzésében.

A szakértői értékelés szerint a javaslatcsomag egy újraelosztásra épülő adóreform és alapvetően kettős logika mentén készült: egyfelől csökkentené a fogyasztási és alacsony jövedelmi terheket, másrészről növelné a felső jövedelmi/vagyoni hozzájárulást – jegyezte meg Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Az általános forgalmi adó tekintetében az alapélelmiszereknél 27 százalékról 5 százalékra csökkenne az ÁFA mértéke. Ez ugyan rövid távon akár jelentős bevételkiesést is okozhat, de fontos lehet az infláció elleni küzdelemben. Az ÁFA-csökkentéseknél mindig kérdés, hogy a kiskereskedők mennyiben érvényesítik ezt a fogyasztói árakban, ez kockázatként itt is megjelenik. Felvetődött továbbá a gyógyszerek áfamentessé tétele és egyes alapvető energiahordozók (például tűzifa) csökkentett áfa kulcs alá sorolása. Az intézkedések költsége a Niveus szerint akár a 800-1000 milliárd forintot is elérheti.

A program másik fontos eleme a minimálbér adómentessége. Ez az adózási egyenlőtlenségek mérsékléséhez vezethet, ugyanis növeli az alacsony jövedelműek nettó jövedelmét, ezáltal mérsékelve az adózási egyenlőtlenségeket, továbbá ösztönözheti is a munkakínálatot. A teljes SZJA-hatás akár az 500 milliárd forintot is elérheti.

Az adóreform legtöbbször idézett pontja a vagyonadó, amely akár az 1 milliárd feletti vagyon 1 százalékának megfelelő adókivetést is jelenthetne. Ennek előnye a stabil, gazdasági ciklusoktól független bevétel, hátránya ugyanakkor az esetleges vagyonkimentés, vagy adóoptimalizáció kockázata. A bevezetett extraadóból közel 100–150 milliárd forint is befolyhat évente a költségvetésbe.

Bagdi Lajos megjegyezte, hogy a program megvalósítása nagyban függ attól, hogy mennyiben sikerül a szürkegazdaság fehérítése, hogyan sikerül az EU-s források felszabadítása és mikor várható a gazdasági növekedés gyorsulása. Ezek nélkül az ÁFA-csökkentés, illetve a személyi jövedelemadó csökkentés együtt jelentős hiánynövekedést okozna – magyarázta a Niveus partnere.

Az látszik, hogy a program egyértelműen expanzív (keresletélénkítő), de évente akár 1500 milliárd forint bevétel-kiesést is jelenthet, egyúttal a vagyonadó inkább szimbolikus, mintsem kiadást jelentősen finanszírozó eszköz.

 

Mi lesz az Orbán-éra után? Pogátsa Zoltánnal beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense április 23-án, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Máris nyitnának egy tízmillárd eurós kiskaput Magyar Péternek Brüsszelben?

Nagy a tét és nagyon ketyeg az óra.

Eggyel több ránc lehet a kormányalakításra készülő Magyar Péter homlokán

A Privátbankár Európai Inflációs Körkép három és fél éves történetében még nem volt ilyen borús a helyzet.

Katar szerint még csak most jön a feketeleves

Hamarosan mindenki érezni fogja a hatásokat?

Az erősödő forint hatásai a használtautók piacán is megjelenhetnek

Az árfolyamváltozás begyűrűzik.

Varga Mihály meghívta a Tisza gazdasági szakértőjét

Erről Kármán András Facebook-oldalán számolt be.

Már csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre

Magyar Péter mögött egy olyan csapat áll, amely másfél éve dolgozik a Magyarországnak járó uniós források megszerzésén. A határidő így is szorít, de ha Brüsszel rugalmas lesz, akkor van esély arra, hogy a több ezermilliárd forint uniós forrás nem veszik el végleg.

Még akár a technikai recesszióval is számolni kell idén a magyar gazdaságban

Megbicsaklott a tavaly decemberben és januárban látott halovány lendület a magyar iparban. Februárban éves és havi alapon is gyengült a szektor teljesítménye. Az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság első negatív hatásai pedig még csak márciusban csaphattak le a vállalatokra. Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg idén a világgazdaságban, akkor elképzelhető, hogy a magyar gazdaság az év második felében ismét technikai recesszióba süllyed.

Újabb nagy csökkenés jön az üzemanyagok piaci áránál

A gázolaj piaci ára 24 forinttal, a benziné 8 forinttal csökken csütörtöktől. Az Erste elemzői szerint viszont már most ki kellene vezetni a hatósági árakat, mert kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország energiabiztonsága.

Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Már nem olyan kedvezők a globális növekedési kilátások, mint azt a Nemzetközi Valutaalap korábban előrejelezte. Az idei és a jövő évi növekedés is elmaradhat a korábbi évek ütemétől.

