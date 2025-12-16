2p
Itt a szám, hogy hány ezer anyuka nem fizet szja-t

Már az ősztől szja-mentesen kapják a fizetésüket.

2025 októberétől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek szja-t. 163 ezer anyuka már idén érvényesítette a kedvezményt, ők már az ősztől szja-mentesen kapják a fizetésüket. Nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

2026. januártól a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető, vagyis a megtett nyilatkozat addig érvényes, ameddig az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz. 2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik a gyermekeikre tekintettel családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, kifizetőtől. A 2025-ben nem igényelt háromgyermekesekre vonatkozó adókedvezmény nem vész el. Aki 2025-ben év közben nem kérte, az 2026-ban a 2025-ös szja-bevallásban egy összegben visszaigényelheti – tette hozzá a NAV.

(MTI)

Hatalmasak a bérszakadékok Magyarországon. 

Várhatóan nem születik meglepetés, és a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa keddi ülésén is változatlan szinten tartja az alapkamatot. Bár az inflációs ráta a jegybanki célsávon belülre csökkent, a lapunk által megkérdezett szakértők egyetértettek abban, hogy ez egy átmeneti állapot, ami a tavalyi magas bázisnak és az árrésstop hatásának köszönhető. Az erős és stabil forint szintén jelen van, a nemzetközi kamatkörnyezet pedig továbbra is biztosítja a kamatelőnyt. De mit várnak a szakemberek az Inflációs jelentéstől és a 2026-os évtől? Itt a decemberi Mfor Elemzői Konszenzus.

