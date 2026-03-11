170 ezer ember jelentkezett az EU 1500 álláshelyére

A jelentkezési határidő kedden járt le, és szerdán közölte először az iroda, hogy hányan jelentkeztek. A jelentkezőket hamarosan értesítik arról, hogy mik a következő lépések, de elég sok tesztet kell végigcsinálni a sikeres versenyvizsgához. Az elején alapvető kognitív és alkalmassági tesztek jönnek – írja a 24.hu..

A versenyvizsgát elvégzők AD-5-státuszban dolgozhatnak az EU szerveinél, havi 6-7 ezer eurós fizetésért a kezdő állásoknál, de ezzel a státusszal könnyű előrébb lépni.

A probléma az, hogy hiába jelentkeztek 170 ezren, körülbelül 1500 üres állás lesz elérhető, és még ezek sem biztosan.

Legutóbb 2019-ben, hét éve tartottak versenyvizsgát, azóta az ott jelentkezőkből válogattak a legtöbb munkára. Akkor csak 22.644 ember jelentkezett, ami a mostani töredéke. Egyébként nem is számítottak ennyi jelentkezőre, körülbelül 50 ezret vártak. A tesztek most először zajlanak majd virtuálisan.