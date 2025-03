18 százalék: sok magyar kimaradt a jóból – A hét ábrája

A legtöbben 5-15 százalékos emelkedést könyvelhettek el, emellett majdnem 4 százalékos azoknak az aránya, akik 50 százalékos pluszt mondhattak magukénak. Ugyanakkor az is látszik, hogy a magyar magánszmélyek 18 százalékának csökkent a vásárlóereje, azaz reálbércsökkenéssel zárta a múlt évet.

Bár a dolgozó magyarok legnagyobb része 5-15 százalékos reálbérnövekedést könyvelhetett el tavaly, voltak, akik ennél is jelentősebbb pluszt kaptak. Ugyanakkor majdnem minden ötödik magyarnak kevesebbel kellett beérnie. A hét ábrája.

