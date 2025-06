20 milliárd forintos profit jött össze az orosz-magyar topmilliárdosnak

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A Meder Kft.-ben a tulajdonostárs ismét Mózer Attila lett, aki régi üzletfél, hiszen például a MOM bevásárlóközpontban működő Szent Magdolna klinikában is együttesen érdekeltek. Az egész család nagyon aktív a cégalapításban, lapunk írta meg, hogy tavaly öt céggel szaporodott a Városligethez közeli villájukba bejelentett cégek száma.

Április végén pedig még egy új cége lett Ruszlan Rahimkulovnak: április 30-án jegyezték be a Meder Ingatlan Kft.-t, amelynek bázisa az angyalföldi Meder utca a Marina Part Lakópark szélén. Nem meglepő módon a főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan bérbeadása. Azért nem meglepő, mert fáradhatatlanul gyűjtik és vásárolják az ingatlanokat: legutóbb például februárban derült ki, hogy a család egyik cége, a Startimmo Ingatlanfejlesztő ügyvezetője vásárolta meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től Sopron egyik ikonikus épületegyüttesét. A korábban gyermekotthonként funkcionáló, több épületből álló ingatlan több mint tízezer négyzetméteres, ráadásul Sopron legdrágább városrészében, a Lőverekben van.

Részletes cikket a G7.hu írt a Kafijat Zrt.-ről, például megemlítik, hogy a magyar érdekeltségeknél jóval kisebb értékben, de tucatnyi orosz nagyvállalat részvényét és kötvényét birtokolta 2019 végén a Kafijat. Persze azóta ezeken túladhatott a cég, ám a korábbi tapasztalatok alapján ez több okból sem valószínű a lap szerint. A családnak ugyanis nagyon erős az oroszországi kötődése: a testvérek édesapja, a családi vagyont kétes Gazprom-ügyletekkel megalapozó Megdet Rahimkulov jelenleg is Oroszországban él, és van kapcsolata a politikai vezetéssel (a putyini rendszerben oligarcháknál ez nehezen is lenne elképzelhető).

A család saját vagyonát döntően OTP- és Mol-részvények adják, de jelentős érdekeltségeik vannak az energetikában, építőiparban és a turizmusban is. Az anyacég pedig a Kafijat Zrt., amit 2007 februárjában alapított 5,85 milliárd forinttal az orosz Megdet Rahimkulov és két fia, Ruszlan és Timur. Az édesapa 2008-as hazatelepüléséig volt a néhai Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) tulajdonosa és első embere. Aktív a cég, a Kafijat április 4-e óta a többségi tulajdonosa a J-B Faktor Kereskedelmi Faktoring Zrt.-nek. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért pont erre a kis, 2007-ben alakult faktoringcégre esett a választása a titokzatos orosz-magyar családnak, de maga a piac kiválasztása érthető. Magyarországon a faktoringpiac felívelésben van, hiszen bőven van tér a bővülésre.

A gazdagok tavaly is még gazdagabbak lettek Fotó: Depositphotos

A Kafijat Zrt. 2024-ben 19,6 milliárd forintos nyereséggel zárt – derül ki a cég beszámolójából. Ez azért is figyelemre méltó, mert a Rahimkulov család – amely az OTP egyik jelentős részvényese – Magyarország leggazdagabb famíliájának számít. Az osztalékot nem vették ki, így a saját tőke elérte a 170 milliárd forintot, miközben a vállalat eszközállománya mintegy 258 milliárd forint.

