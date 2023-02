200 ezren kerültek bércsapdába: az állam nem ad rendes fizetésemelést

Csapdában van az állami közszolgáltató cégek mintegy 200 ezer dolgozója. Az állam az elvártnál kevesebb pénzt ad bérük emelésére, mert tudja, nincs eszközük a tiltakozásra, legfőképpen nem sztrájkolhatnak, hiszen a MÁV, a Volán, a Magyar Posta és a vízműcégek 2021-ben hároméves, összesen 15 százalékról szóló bérmegállapodást kötöttek a kormánnyal és ezt kollektív szerződésben is rögzítették - írja friss cikkében a Népszava.

A Volán alkalmazottai sincsenek könnyű helyzetben. Fotó: MTI

A MÁV-Volán dolgozóinak a vállalat február 2-án azt ajánlotta fel, hogy az 5 százalékos alapbéremelést egészítsék ki azzal, hogy ez legalább 41 ezer forintot jelentsen havonta minden munkavállalónak. Ezt azonban a MÁV és a Volánbusz szakszervezetei nem fogadták el, mert szerintük ez durván csökkentené a keresetek reálértékét. A szakszervezet beszámolója szerint a cégvezetés azt mondja: ez a maximum, a tulajdonos állam nem adott felhatalmazást és nem biztosított forrást a magasabb béremelésre. Több szakszervezet is demonstrációra készül.

Az egyik postás szakszervezet is tüntetne, miután nekik csak 3 százalékos emelést ajánlott meg a Magyar Posta vezetése. A vízügyesek is 15 százalékos béremelést szeretnének, ami egyes önkormányzati vállalatoknál akár meg is valósulhat - március vége előtt azonban nehezen képzelhető el a vízügyi cégek mindegyikénél a bértárgyalások lezárása.