2022-re heveri ki a koronavírust a globális olajkereslet a Goldman Sachs szerint

Nemcsak a budapesti, de a paksi és a szekszárdi szennyvíz-fertőzöttség is alacsony!

Hétről-hétre bevizsgálják Budapest három pontján a szennyvíz koronavírus-fertőzés koncentrációját, az utolsó mérések szerint ez továbbra is alacsony. Most viszont Pakson, Szekszárdon és Szolnokon is mértek, és úgy tűnik, a vidéki adatok is megegyeznek a fővároséval, azaz a következő egy-két hétben nem várható nagyobb fertőzési hullám Magyarországon.