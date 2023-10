2024-ben startol a Digitális állampolgárság program

Rogán Antal a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága és a Mathias Corvinus Collegium társszervezésében megvalósuló II. Nemzeti szabályozói konferencián közölte, ezzel a lépéssel követik azt a trendet, hogy az emberek ma már a mobiltelefonjukon keresztül közelítik meg a világ ügyeit.

Kiemelte, felhasználói oldalról azért lesz jó digitális állampolgárnak lenni, mert akkor az érintett a telefonjával bármikor igazolhatja személyazonosságát. Ráadásul egy gombnyomással rendezheti a fizetnivalóit az állam felé, egy központi mobilalkalmazáson keresztül.

Mobiltelefonunkkal azonosíthatjuk majd magunkat. Fotó: Depositphotos

Rogán Antal elmondta, arra számít, hogy jövőre kevesebb mint 1 millió, 2025-ben viszont már 3-5 millió felhasználója lesz a programnak.

A fejlesztés alapelve, hogy minden, az állammal kapcsolatos adatnak végső soron az állampolgár a tulajdonosa, ezért az állampolgár rendelkezik arról, hogy adatait felhasználhatják-e.

Az új rendszerben kétféle ügyintézési típus lesz: az egyik az életesemény alapú, a másik pedig az e-Papír. Utóbbit a mostani rendszerhez képest teljes körűen megújítják.

Az életesemény alapú ügyintézésnél a leggyakoribb ügyek a születéssel és az autóátírással függnek össze, ezért ezt a kettőt a tervek szerint már 2025-ben elérhetővé teszik. A fejlesztés lényege, hogy az ügyintézés egy gombnyomással elindítható, ezt követően pedig a szükséges dokumentumokat az állam szerzi be.

A digitális állampolgársággal összefüggő törvényi szabályozásokat novemberben nyújtják be az Országgyűlésnek - mondta Rogán Antal, aki szeretné, ha a jogszabályt még december közepéig elfogadnák, és jövőre hatályba léphetne.

2024-ben jelenik meg a Digitális állampolgár mobil alkalmazás, ez biztosítja az állam központi elérését. Első lépésben mindenkit megkeresnek, aki fent van az ügyfélkapun, hogy töltse le ezt a mobil alkalmazást.

Azzal számol, hogy 2025-ben már minden 10 ezer feletti esetszámú ügy digitálisan intézhető lesz, ahogy az életesemények közül a születéssel és az autóátírással összefüggő ügyek is. Továbbá elkezdődik a piaci szereplők bevonása is, hogy egy banki ügy vagy biztosítás intézésénél is használni tudják ezt a központi mobil alkalmazást.