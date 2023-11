210 milliárdos ajándékot hoz Bakuból Szijjártó Péter a puttonyában

A Hankook Tire nagyjából 210 milliárd forintos beruházással 450 új munkahelyet hoz létre Rácalmáson, ahol a dél-koreai vállalat kifejezetten tehergépkocsikhoz és autóbuszokhoz fog abroncsokat gyártani - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Bakuban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a világ hetedik legnagyobb gumiabroncsgyártójának számító cég, amely már most is körülbelül háromezer embernek ad munkát Magyarországon, újabb beruházást hoz hazánkba 210 milliárd forintnyi értékben, 450 új munkahelyet teremtve, s ezzel ismét közelebb kerülve a teljes foglalkoztatáshoz.

Az új rácalmási üzemben évente mintegy 800 ezer nagy teherbírású gumiabroncsot állítanak elő a tehergépkocsikhoz és autóbuszokhoz.

A kormány támogatást nyújt a projekthez, ennek mértékét majd csak az Európai Bizottság jóváhagyását követően hozzák nyilvánosságra - tájékoztatott.

Ez sem éppen a legkörnyezetbarátabb iparág, de ha rekordokat kell dönteni, Szijártó Pétert ilyen apróságok nem zavarják. Fotó: Deposithotos

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az elmúlt időszak világgazdasági viharai közepette a magyar gazdaság növekedési pályán tudott maradni, sőt évről évre dőlnek meg fontos nemzetgazdasági rekordok. Szavai szerint ennek fő oka az, hogy a kormány külgazdasági stratégiája lehetővé teszi a beruházások vonzását minden földrajzi irányból, így keletről is.

Kiemelte, hogy a dél-koreai cégek alkotják a negyedik legnagyobb beruházói közösséget ma Magyarországon, és a frissen bejelentett beruházással tovább bővül az érintett vállalatok jelenléte.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a világban továbbra is rendkívül éles verseny zajlik a beruházásokért, azonban hazánk sikeres ezen a téren.

"Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a miénk legyen Európa legversenyképesebb beruházásösztönzési rendszere. Ezt a célunkat sikerült is elérni" - szögezte le.

"Ez látszik abból, hogy az idei év végén, jelenlegi számításaink szerint, a tavalyi érték dupláját, vagyis 13 milliárd eurót fog elérni a beruházások értéke, ez természetesen újabb nemzetgazdasági rekordot fog jelenteni"

- tette hozzá.

(MTI)