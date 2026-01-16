2200 milliárdot mozgatott meg az Orbán-kormány a tavalyi költségvetésben

A HVG foglalta össze, miként alakult a tavalyi költségvetés sorsa az év során. Először megszavazása után tíz nappal kellett átírni a költségvetést, összességében pedig átlagosan nyolcnaponta nyúltak hozzá, 2212 milliárd forintot megmozgatva.
Hét nap és 22 óra – átlagosan ennyi időnként írta át a kormány a 2025-ös költségvetést, amelyet összesen 46 alkalommal módosítottak kormányhatározatokkal az elmúlt évben. Ez egyébként nem is kiugró adat, a 2021-es költségvetést például 85-ször írták át, igaz a 2024-es csak 37-szer.
A 2025-ös 46 módosítással összesen 2 212 956 769 608 forintot mozgattak meg, a 42 851 milliárdos kiadási főösszeg nagyjából 5 százalékát.
A 2212 milliárdos végösszegből ki lehet vonni azt a 966 milliárd forintot, amely „lakossági rezsivédelmi alap” néven futott. Ezt az összeget az Energiaügyi Minisztérium keretében arra különítették el, hogy a különböző állami szervek rezsitámogatásait fizessék belőle, illetve az energiacégeknek a nyomott lakossági ár miatti bevételkiesést kompenzálják. Időről időre belenyúltak a keretbe azért, hogy a megfelelő helyre juttassák a pénzt, ez technikailag szintén költségvetés-módosítást jelent.
Érdemes még külön venni az Egészségügyi Alapba év közben áttett 208 milliárd forintot is. A kormány sokszor védekezett azzal, hogy e két tétel miatt van szükség a büdzsé gyakori átírására, de még ezek nélkül is 1038 milliárd forintot mozgattak meg.
706 milliárd forintot a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai nevű táblázatból tettek át – ide sorolják egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre félretett keretet és a Központi Maradványelszámolási Alapot is. A pénz többi részét minisztériumok, illetve más költségvetési tételek közti átcsoportosítással oldották meg – ezeket is részletesen végigveszi a HVG írása.
A 2026-os költségvetést egyébként 2025. június 17-én fogadták el, aztán július 7-én már módosították is. Majd augusztus 13-án újra, október 20-án, november 14-én és december 10-én, 16-án, 23-án és 29-én is, vagyis nyolcszor már az előtt, hogy elkezdődött volna ez az év. Utána kilencedszer január 8-án – itt tartunk most.