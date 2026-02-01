1p
Makró Arany Kriptodevizak - bitcoin és társai Svájc

24 milliárd dollárnyi aranyat halmozott fel egy kriptócég

mfor.hu

Egy svájci atombunkerben. És még nem végeztek.

A Bloomberg alapján a Telex azt írja, hogy a Tether nevű kriptóvaluta cég 140 tonnányi aranyat halmozott fel egy hidegháborús időkből maradt svájci atombunkerben.

A cég aranykészletének értéke nagyjából 24 milliárd dollárra (jelen árfolyamon körülbelül 9 ezer milliárd forintra) rúg – részben éppen saját felvásárlásai miatt is. Elemzők szerint ugyanis a Tether „aranyláza” hozzájárulhatott az arany világpiaci árának rekordmagasságokba történt emelkedéséhez is.

A cég egybként továbbra is heti 1-2 tonna aranyat vásárol, a vezérigazgató, Paolo Ardoino arról beszélt, hogy a nemzetközi helyzet bizonytalansága miatt a fizikai aranykészletet tartják a legbiztonságosabb fedezetnek. 

