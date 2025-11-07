2p
Makró Autópiac, járműipar

240 dolgozóval indult be az új autóalkatrészgyár Vecsésen

mfor.hu

A Magna International vecsési gyára 19 milliárd forint értékű beruházás volt, a kormány 3,8 milliárd forinttal támogatta. Az üzemben később 300 ember is dolgozhat.

Megkezdte a termelést a kanadai Magna International magyarországi vállalatának vecsési üzeme – írja az MTI.

Az autóipari beszállító a legnagyobb német gyártóknak készít karosszériaelemeket és alvázrendszereket a Pest megyei településen. Az üzemben kezdetben 240, később 300 ember fog dolgozni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára, Illés Boglárka a járműipart kiemelten fontos iparágnak nevezte a megnyitó alkalmából, mert segíti a exportteljesítmény növelésében és új lehetőségekhez juttathatja a magyar vállalkozásokat.

A Magna International a világ egyik legnagyobb mobilitási technológiai vállalata, 30 országban 351 termelő egységet, 103 fejlesztési és elosztási központot üzemeltet több mint 174 ezer munkavállalóval. A 19 milliárd forint értékű projektet a kormány 3,8 milliárd forinttal támogatta.

Szijjártó Péter külügyminiszter 2023 májusában jelentette be a Magna magyarországi gyárát, akkor arról beszélt: a világ csaknem harminc országában jelen lévő vállalat a Mercedes kecskeméti és a BMW debreceni üzeme számára gyárt majd karosszériaelemeket.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Éves csúcson a forint az euróval szemben

Éves csúcson a forint az euróval szemben

Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben, és az euróárfolyam is 385 alá ment, amire tavaly tavasz óta nem volt példa.

Figyelmeztette az S&P Magyarországot: baj lehet az osztogatásból

Figyelmeztette az S&P Magyarországot: baj lehet az osztogatásból

Az S&P-nél a magyar gazdaság 4,5 százalékos hiányával számolnak idén. Becsléseik szerint az éves GDP 2 százalékát kell szánni Orbán Viktor választás előtti ígéreteire.

Túl magas a hitel törlesztőm, mit tegyek?

Túl magas a hiteltörlesztőm, mit tegyek?

Sokunk számára a lakhatásunkat biztosító ingatlan megvásárlása csak hitellel elérhető. Érdemes már a hitel felvétele előtt hosszú távon megvizsgálni és megtervezni anyagi helyzetünket, átgondolni döntésünket, mert a fizetési nehézség sajnos súlyos következményekkel is járhat. A törlesztéssel kapcsolatos figyelmetlenség, a hitelhez kötődő kedvezmény menet közbeni elvesztése is növelheti a havi törlesztőrészleteket, de akár azzal is szembesülhetünk utólag, hogy erőn felül választottunk hitelt. Ilyen esetekben is többféle mentő megoldás állhat rendelkezésünkre.

Fordulat a Molnál: inkább az Adria-vezetékre támaszkodnának az orosz olaj helyett

Fordulat a Molnál: inkább az Adria-vezetékre támaszkodnának az orosz olaj helyett

Az Orbán-Trump találkozó napján változtatott korábbi álláspontján a Mol: már lehetségesnek tartják, hogy Magyarországra kevesebb orosz olaj érkezzen.

Nem biztos, hogy örülni fog Varga Mihály szavainak Nagy Márton

Nem biztos, hogy örülni fog Varga Mihály szavainak Nagy Márton

A közép-kelet-európai országok az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az infláció csökkentésében, ugyanakkor továbbra is fontos feladat az inflációs várakozások mérséklése, az árstabilitás helyreállítása és megőrzése – erről beszélt Varga Mihály a 7. Magyar – Lengyel Jegybanki Konferencián Varsóban.

Fokozódik a nyomás Orbán Viktoron: amerikai szenátorok szólították fel, hogy váljon le az orosz olajról

Fokozódik a nyomás Orbán Viktoron: amerikai szenátorok szólították fel, hogy váljon le az orosz olajról

Demokrata és repubilikánus szenátorok is arra kérik a magyar miniszterelnököt, hogy fejezze be az orosz olaj vásárlását.

Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

A ciprusi központú Gunvor Group az amerikai jelzést követően visszavonta az oroszországi cégre tett felvásárlási ajánlatát. 

Holnaptól még fájóbb lesz a tankolás

Holnaptól fájdalmas lesz a tankolás, ma még jobban megúszhatjuk

Nagy drágulás jön szombaton.

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Egyre kisebb önerővel és a jövedelmükhöz mérten egyre magasabb törlesztőrészlettel vesznek fel lakáshitelt a magyarok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank Prudenciális jelentéséből. Ez nem csoda, hiszen a lakások ára gyorsan emelkedik. Jövőre szigorodnak az adósságfék-szabályok.

Ez most bezavarhat a kommunikációba: itt egy jó hír a németektől

Ez most bezavarhat a kommunikációba: itt egy jó hír a németektől

Nőtt a német kivitel és behozatal is szeptemberben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168