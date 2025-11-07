240 dolgozóval indult be az új autóalkatrészgyár Vecsésen

Megkezdte a termelést a kanadai Magna International magyarországi vállalatának vecsési üzeme – írja az MTI.

Az autóipari beszállító a legnagyobb német gyártóknak készít karosszériaelemeket és alvázrendszereket a Pest megyei településen. Az üzemben kezdetben 240, később 300 ember fog dolgozni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára, Illés Boglárka a járműipart kiemelten fontos iparágnak nevezte a megnyitó alkalmából, mert segíti a exportteljesítmény növelésében és új lehetőségekhez juttathatja a magyar vállalkozásokat.

A Magna International a világ egyik legnagyobb mobilitási technológiai vállalata, 30 országban 351 termelő egységet, 103 fejlesztési és elosztási központot üzemeltet több mint 174 ezer munkavállalóval. A 19 milliárd forint értékű projektet a kormány 3,8 milliárd forinttal támogatta.

Szijjártó Péter külügyminiszter 2023 májusában jelentette be a Magna magyarországi gyárát, akkor arról beszélt: a világ csaknem harminc országában jelen lévő vállalat a Mercedes kecskeméti és a BMW debreceni üzeme számára gyárt majd karosszériaelemeket.