245 ezer forint: ennyiből él havonta egy átlagos nyugdíjas nő

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a nyugdíjak értékének alakulását: miközben az átlagfizetés reálértéke 4,8 százalékkal emelkedett, a nyugdíjaknál a felét sem érte el a növekedés.

A 261 ezer forintot sem érte el az átlagos öregségi nyugdíj idén januárban – vette észre a Központi Statisztikai Hivatal grafikonját a Hvg. A tavaly januári 242 ezer forinthoz viszonyítva ez 2,3 százalékos reálérték-emelkedést jelent, miközben a nettó átlagkereset esetében a reálérték-növekedés 4,8 százalékos volt.

Idén a nők átlagos öregségi nyugdíja kevesebb, mint 245 ezer forint volt januárban, a férfiaké 289 ezer forint. A helyettesítési ráta 50 százalékos, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az utolsó fizetésükhöz képest átlagosan mekkora nyugdíjat kapnak az érintettek. Görögországkban 84 százalék, Spanyolországban 81 százalék, Olaszországban pedig 79 százalék a helyettesítési ráta, és a szlovákiai 77 százalékos arány is jelentősen meghaladja a magyarországit.

Magyarországon több mint kétmillió ember jogosult öregségi nyugdíjra. Az Mfor az év elején számolt be arról, hogy idén várhatóan először esik az átlagnyugdíj az átlagkereset 50 százaléka alá. A 2010-es évek elején az átlagnyugdíj még az átlagfizetés 73-76 százalékának felelt meg.

Mi lesz a forinttal, ha felszáll a lila köd?

Mi lesz a forinttal, ha felszáll a lila köd?

A Tisza Párt a múlt vasárnapi parlamenti választásokon aratott kétharmados győzelme óta a magyar eszközök – élükön a forinttal, a tőzsdével és a hosszú lejáratú államkötvényekkel – jelentős felértékelődésen mentek keresztül. A pozitív pénzpiaci hangulatot az új magyar kormány és az Európai Unió közötti, várhatóan zökkenőmentesebb együttműködés, a befagyasztott uniós források hazahozatalának ígérete, valamint az euró bevezetése melletti elköteleződés hajtják.

Bruttó 871 ezer forint: ennyit kaphat egy tapasztalt targoncás a Lidlben

Bruttó 871 ezer forint: ennyit kaphat egy tapasztalt targoncás a Lidlben

Bejelentette az egyik legnagyobb üzletlánc, mennyit kereshetnek a dolgozói a kezdőtől a legtapasztaltabbakig. 

Újabb nagy esés – így szűkül az olló a benzinkutakon

Újabb nagy esés – így szűkül az olló a benzinkutakon

A piaci árak nagyobb mértékben mérséklődnek, ezzel ismét kicsit olcsóbban tankolhat az, aki piaci áron vásárol.

Lobbizni fognak a Tiszánál egy új minisztériumért

Lobbizni fognak a Tiszánál egy új minisztériumért

A szakági szövetség ráadásul közölte: több ezer milliárd forint is érkezhet a területre hamarosan.

Magyar Péter ezermilliárdokat kereshet „Orbán Viktor Light"-ként is

Magyar Péter ezermilliárdokat kereshet „Orbán Viktor Light”-ként is

Több fontos ügyben alig változtatna elődje politikáján a Tisza Párt elnöke kormányfőként. De Brüsszelnek ez is elég lehet, hogy elkezdjenek csordogálni az eurómilliárdok.

Már árulják a jegyeket a 2028-as nyári olimpiára

Már árulják a jegyeket a 2028-as nyári olimpiára

Turisztikai csomaggal és bulival kötik össze a drukkolást.

Fontos üzenetet kapott Orbán Viktor Brüsszelből – jöhet az orosz olaj?

Fontos üzenetet kapott Orbán Viktor Brüsszelből – jöhet az orosz olaj?

Akár már hétfőn újraindulhat a Barátság.

Brüsszel is beszámolt a budapesti tárgyalásokról a befagyasztott pénzekről

Brüsszel is beszámolt a budapesti tárgyalásokról a befagyasztott pénzekről

Sürgető lenne az előrelépés.

Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Viszont uniós pénz nélkül nem lehet beindítani a gazdaságot.

Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is

Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is

Újraindulhatnak a Norvég Alap támogatásai..

