245 ezer forint: ennyiből él havonta egy átlagos nyugdíjas nő

A 261 ezer forintot sem érte el az átlagos öregségi nyugdíj idén januárban – vette észre a Központi Statisztikai Hivatal grafikonját a Hvg. A tavaly januári 242 ezer forinthoz viszonyítva ez 2,3 százalékos reálérték-emelkedést jelent, miközben a nettó átlagkereset esetében a reálérték-növekedés 4,8 százalékos volt.

Idén a nők átlagos öregségi nyugdíja kevesebb, mint 245 ezer forint volt januárban, a férfiaké 289 ezer forint. A helyettesítési ráta 50 százalékos, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az utolsó fizetésükhöz képest átlagosan mekkora nyugdíjat kapnak az érintettek. Görögországkban 84 százalék, Spanyolországban 81 százalék, Olaszországban pedig 79 százalék a helyettesítési ráta, és a szlovákiai 77 százalékos arány is jelentősen meghaladja a magyarországit.

Magyarországon több mint kétmillió ember jogosult öregségi nyugdíjra. Az Mfor az év elején számolt be arról, hogy idén várhatóan először esik az átlagnyugdíj az átlagkereset 50 százaléka alá. A 2010-es évek elején az átlagnyugdíj még az átlagfizetés 73-76 százalékának felelt meg.