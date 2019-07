2,5 százalékkal drágult meg az olaj

Az OPEC hajlik arra, hogy a téli időszakra is kiterjessze a termeléscsökkentést.

Csaknem 2,5 százalékkal drágult a kőolaj hétfőn reggel röviddel azelőtt, hogy az OPEC és a szervezeten kívüli olajtermelők képviselői Bécsben kétnapos ülésükön döntenek a termelés jövőjéről.

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,61 dollár (2,49 százalék) emelkedéssel, 66,35 dolláron állt. A nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajtát 1,45 dollár (2,48 százalék) növekedéssel, 59,92 dolláron jegyezték.

A januártól érvényes termeléscsökkentés fenntartása "borítékolható", hiszen erről szombaton már meg is állapodott a két legnagyobb olajtermelő, Oroszország és Szaúd-Arábia és kettejüket támogatja a Irak és Irán is.

Most már csak a hosszabbítás időpontja kérdéses, hat vagy kilenc hónap legyen. Hétfőn reggel több OPEC-illetékes is úgy fogalmazott, hogy jobb lenne a téli időszakra is kiterjeszteni a termeléscsökkentést, azaz a kilenc hónap valószínűbb.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai és szövetségeseik január 1-től együttesen napi 1,2 millió hordóval fogták vissza a kitermelést fél évre az olajpiac stabilitásának és így az árak alátámasztásának érdekében.

Az OPEC és szövetségesei biztosítják a világ kőolajtermelésének nagyjából felét. Először 2016 decemberében állapodtak meg arról, hogy a következő év január 1-jétől együttesen napi 1,8 millió hordóval fogják vissza a kitermelést fél éven keresztül a piaci egyensúly megteremtése és ezáltal a világpiaci árak erősítése céljából. Az egyezséget azóta többször meghosszabbították.