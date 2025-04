28 milliós fűtésszámlát produkált a Haladás futballstadionja

A létesítményt a Haladás VSE 14 szakosztálya használja, azonban az épület center labdarúgó-pályáját csakis tétmeccsekre adják bérbe. Korábban a Haladás NB II-es csapata használta, de rendszeresen játszik itt a Viktória NB I-es női csapata is, jelenleg pedig az NB III-as, a szombathelyi önkormányzat fenntartásában üzemelő együttes rendez mérkőzéseket.

Hogy pontosan mennyi is lehet a szombathelyi Haladás Sportkomplexum éves fenntartási költsége azt nem tudni, hiszen a fő bérlő, Haladás VSE-n kívül mások is fizetnek a használatért, de nagyjából fél milliárd forintra teszik ki ennek költségét.

