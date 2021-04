285-en haltak meg mára virradóra koronavírus miatt az országban

A koronavírus ellenére is javult az ország finanszírozási képessége

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden online sajtótájékoztatón mutatta be a 2020-as fizetési mérleg adatait. Ebből egyebek mellett az is kiderült, hogy a járvány okozta bevételek kiesése és az egészségügyi terhek miatt jelentkező többletkiadások ellenére is kedvezően alakultak a külső egyensúlyi folyamatok.