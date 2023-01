289 milliárd forintot hagy veszni az Orbán-kormány

Az EU-s Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásáról szóló magyar tervben 289 milliárd forint értékben, száz százalékos támogatású projektként szerepel az 56 kilométer hosszú budapesti és környéki HÉV vasútvonal korszerűsítése és kapacitásbővítése - írja a Népszava. Ám emlékeztet a lap: az óra egyre jobban ketyeg. Az alap forrásai csak olyan projektekre használhatóak fel, amelyek 2026. augusztusáig befejeződnek. Márpedig a közlekedési projektek különösen időigényesek. Sőt, már a helyreállítási tervben is „jelentős kihívásnak” tartották a közlekedési beruházások befejezését az uniós rendeletben előírt határidőre, mivel ezek több vállalkozási szerződés keretében valósulnak meg. Ráadásul a járműbeszerzés is lassú folyamat, hiszen számos paramétert figyelembe kell venni.

Kifutott az időből a projekt. Fotó: MTI

Vitézy Dávid, a fővárosi HÉV-fejlesztést elindító – azóta Lázár által felszámolt - Budapest Fejlesztési Központ (BFK) volt igazgatója a Népszavának korábban azt mondta, hogy az autóiparban észlelhető ellátási problémák a vasúti járműgyártóknál is jelentkeznek, így a gyártási idő 5-6 évre nyúlt. Ehhez képest 2021 tavaszán – állítólag orosz nyomásra – eredménytelennek nyilvánították a MÁV által kiírt HÉV-járműtendert és azóta se hirdettek újat. Ha az idén ki is írnák és eredményesen le is zárnák a pályázatot, az új szerelvények akkor se érnének ide 2028 előtt.

Ennek ellenére maga a pálya megújulhatna ugyan, de ezen a fronton is gyakorlatilag leállt a projekt, annak nyolc hónapja nincs gazdája a BFK szétverése után.