31,9 milliárd forint értékű munkát kapott a Mészáros és Mészáros Zrt.

A Mészáros és Mészáros Zrt. két, a nyíregyházi önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásban is nyert – írja a Portfolio. A beruházások az „NyMJV – Ipari Park kivitelezés (II. tervezési ütem)” program részei.

Az I. részre – közműudvar és szennyvíztelep fejlesztése – a Mészáros és Mészáros Zrt. a Belfry PE Kft.-vel közösen adott be nyertes ajánlatot nettó 17,5 milliárd forint értékben. Ebből a Mészáros és Mészáros Zrt. részesedése nettó 8,7 milliárd forint.

A II. rész – víziközmű távvezetékek és vízműtelep fejlesztések – esetében a Mészáros és Mészáros Zrt. a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel alkotott konzorciumban nyert, nettó 30,5 milliárd forintos ajánlattal. Ebből a Mészáros és Mészáros Zrt. nettó 23,2 milliárd forint értékű munkarészre szerződhet.

A két nyertes ajánlat összértéke nettó 48 milliárd forint, amelyből a Mészáros és Mészáros Zrt.-t összesen nettó 31,9 milliárd forintnyi munkarész illeti meg.