Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

4 éve nem láttunk ilyet – kilőtt a kiskereskedelem

A védett üzemanyagárak bevezetésének hónapjában rohamot indítottak a magyar autósok a benzinkutakon, de az élelmiszereknél és a nem-élelmiszerek kategóriájában is szépen nőtt a forgalom

2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a KSH csütörtökön. 

Ekkora éves növekedést a kiskereskedelmi forgalomban közel 4 éve, 2022 májusa óta nem láthattunk.

A  hivatal közléséből kiderül: az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. 

Ehhez érdemes felidézni: 2026. március 10-én léptek életbe a védett üzemanyagárak; azóta benzint 595 forintos, gázolajat 615 forintos áron lehet magyar rendszámú autókba tankolni. A jelenlegi piaci ár a benzin esetében mintegy 100 forinttal magasabb, gázolaj esetében pedig ennél is nagyobb, 120 forint körüli a különbség. A forgalom megmagyarázza, hogy a benzin esetén március hónapban miért esett a 269,3 kilotonnás stratégiai tartalékkészlet 54,8 kilotonnára.

Ami a teljes kiskereskedelmi forgalmat illeti, egy hónap alatt is jelentős volt a változás: a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,9 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. 2026. január–márciusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

A részletek:

  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,6 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,2 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,7 százalékkal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,4 százalékkal bővült. Az eladások volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 9,1, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 7,3, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,5, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,5, a használtcikk-üzletekben 4,4 százalékkal nőtt.
  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 10 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 20,6 százalékkal nőtt, együtt mozogva a kiskereskedelmi üzemanyagtöltő állomások jövedéki bevallásában szereplő, naturáliában mért üzemanyag eladási adatok alakulásával.
  • A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 22 százalékkal nőtt.

2026. márciusban:

  • Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1799 milliárd forintot ért el.
  • Az országos kiskereskedelmi forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2026. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

  • A kiskereskedelem forgalmának volumene 5,3 százalékkal emelkedett.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,0, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,1, az üzemanyag-kiskereskedelemben 11,2 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

A délelőtt folyamán hamarosan részletesebb elemzéssel is jelentkezünk.
 

